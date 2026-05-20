Davidovich se desfonda en Hamburgo y avisa para Roland Garros

El malagueño ha caído ante Alex de Miñaur, número 9 del mundo, quien dejó su remontada en sólo un intento. Pero le plantó una batalla que duró casi tres horas

El tenista andaluz, esta vez, no pudo pasar de los octavos de final.IMAGO

El australiano Alex de Miñaur frenó la remontada emprendida en el segundo set por el español Alejandro Davidovich, eliminado en los octavos de final del torneo de Hamburgo, de categoría 500, que atravesó el oceánico, tercer favorito (6-2, 4-6 y 6-4).

En un duelo disputado bajo techo a causa de la lluvia, el malagueño, que alternó grandes momentos con otros erráticos, Davidovich supo rehacerse tras perder el primer set y después de ceder una ventaja de 4-1 en el segundo. De Miñaur logró igualar (4-4) la segunda manga pero el español recuperó su mejor nivel y consiguió el parcial y el empate en el partido.

Pero De Miñaur, noveno jugador del mundo, recuperó el pulso del partido en el definitivo y ganó cuatro juegos consecutivos hasta situarse 5-1 que le facilitó el triunfo a pesar del nuevo intento de reacción del español y su resistencia.

Los errores condenaron a Davidovich que acabó el duelo con 69 no forzados y cedió después de dos horas y 39 minutos.

Alex de Miñaur logró su cuarta victoria en siete cara a cara con Davidovich y ahora jugará en cuartos contra el ganador del partido entre el italiano Lucian Darderi y el alemán Yannick Hanfmann.

Jaume Munar, la otra cara de la moneda del tenis español

El tenista español Jaume Munar, octavo favorito, ha logrado el pase a los cuartos de final del torneo que se disputa sobre tierra batida en la ciudad suiza de Ginebra, de categoría ATP 250, tras derrotar por un doble 6-4 al argentino Francisco Comesaña y ahora se medirá a Mariano Navone, compatriota de este último.

Munar se mostró muy sólido con su saque, hasta el punto de no conceder ninguna opción de quiebre a su rival durante todo el choque, al tiempo que se benefició del hecho de cometer cinco errores no forzados menos y de su buen hacer en la red, donde ganó nueve de los diez puntos que dirimió allí.

Bouzas, en cuartos de final con sufrimiento

En el circuito femenino, la tenista española Jéssica Bouzas, segunda cabeza de serie, logró clasificarse para los cuartos de final del torneo que se disputa en la ciudad marroquí de Rabat, sobre arcilla y de categoría WTA 250, tras derrotar a la francesa Fiona Ferro por 2-6, 7-6 (2) y 6-3.

En la primera manga Bouzas completó un buen porcentaje de primeros servicios, pero le costó ganar los puntos con su saque, cediéndolo hasta en tres ocasiones en el segundo, el cuarto y el octavo juegos. Eso hizo que no pudiera sacarle rédito positivo al quiebre que logró en el tercero y que acabase perdiendo por 6-2.

Los problemas para ganar cuando le tocaba poner la pelota en disputa persistieron en un segundo set en el que se vieron hasta ocho roturas, cuatro por bando, por lo que hubo que recurrir a un 'tie break' en el que Bouzas acabó haciendo bueno el 3-0 que sumó de salida para terminar ganando por 7-2.

En el tercer y definitivo parcial la española fue capaz de llevarse dos de sus tres primeros juegos al resto y acabó sentenciando el choque a su favor al imponerse por 6-3, necesitando de hasta cuatro pelotas de partido. Ahora se enfrentará a la ganadora del partido entre la croata Petra Marcinko y la ucraniana Yelyzaveta Kotliar.