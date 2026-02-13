Bublik, un desafío superior para Jaume Munar en Rotterdam

Jaume Munar sigue dando pasos adelante este 2026 y en Rotterdam tiene una gran oportunidad para hacer un gran resultado, pero para conseguirlo necesita dar la sorpresa ante todo un top 10 como Aleksandr Bublik

El crecimiento de Jaume Munar como jugador es algo fuera de toda duda, pues la mejora del balear en los dos últimos años ha sido muy grande, especialmente en pistas rápidas. Esto le permite competir contra los mejores en torneos donde antes no era capaz de hacerlo, como está mostrando esta semana en la pista cubierta de Rotterdam, donde en el ATP 500 neerlandés tiene una buena oportunidad y va a tratar de dar la sorpresa contra todo un top 10 mundial como el kazajo Aleksandr Bublik.

Munar ya dio un gran aviso en los octavos de final, en los que eliminó al ruso Karen Khachanov, quinto cabeza de serie, en un duelo de tú a tú, decidido en tres sets por 7-6, 3-6 y 6-3. Jaume está a un nivel excelso y contra el ruso, pese a un rato complicado en el segundo set, donde se atrancó con el saque, pudo mejorar y terminar cerrando el duelo con una más que solvente tercera manga. Aunque ahora le toca resetear y prepararse para un duelo ante uno de los tenistas más imprevisibles de la ATP.

El kazajo Alexandr Bublik evitó la remontada del alemán Jan Lennard Struff y después de tres sets, 7-6, 4-6 y 6-3, selló el triunfo que le llevó a los cuartos de final del torneo, donde tendrá como rival al español. El tercer favorito del torneo, décimo del mundo, necesitó dos horas y siete minutos para enderezar el choque y avanzar en el torneo ante el alemán, y seguir buscando su segunda corona del curso tras ser campeón en Hong Kong. Será la segunda vez que el kazajo juegue con el español, que en el 2025 le eliminó de Wimbledon en cinco sets.

Ugo Humbert se confirma como la sorpresa

A falta de ver de lo que es capaz Munar contra Bublik, la primera gran sorpresa del torneo es la presencia en semifinales de Ugo Humbert. El tenista galo no pasa por su mejor momento, sin embargo, las pistas rápidas como las del torneo neerlandés se adaptan a la perfección a su estilo de juego y por ahora lo está aprovechando. Tras ganar a Daniil Medvedev se le abrió de par en par el cuadro, algo que sigue aprovechando. Este viernes abría los cuartos de final contra Chris O'Connell y no le ha dado la más mínima oportunidad al australiano, superándolo con un contundente 6-4 y 6-1.