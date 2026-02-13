EL WTA 1000 de Doha, patas arriba: Mboko destroza la racha de Rybakina y Sakkari renace ante Swiatek

Elena Rybakina estaba siendo la gran estrella del tenis femenino en este inicio de 2026, pero en el WTA 1000 de Doha se ha topado con la nueva joven sensación Victoria Mboko, mientras Maria Sakkari ha sorprendido a Iga Swiatek

La mejor jugadora del tenis femenino en el final de 2025 y el inicio de 2026 es sin duda Elena Rybakina, campeona de las WTA Finals y el Open de Australia. La kazaja parecía imbatible, más aún en el WTA 1000 de Doha, donde la baja de Aryna Sabalenka colocaba aún más amplio su favoritismo, sin embargo, se ha encontrado una rival inesperada en la figura de Victoria Mboko, una de las joyas del circuito, que le ha pasado por encima en un vibrante partido. Mientras que la otra gran favorita, Iga Swiatek, también ha cedido, en su caso contra una ex top ten como Maria Sakkari.

La joven canadiense acabó con la racha de la kazaja para colarse en las semifinales del torneo catarí. Mboko consiguió el triunfo por 7-5, 4-6 y 6-4 en dos horas y veinticinco minutos, acabando con las nueve victorias seguidas que llevaba una Rybakina que aspiraba al número dos del mundo tras la eliminación de Swiatek, vigente campeona. Mboko, de 19 años, remontó un 4-2 en contra en el tercer set y por segunda vez esta semana se impuso a una top 10 después del triunfo ante la rusa Mirra Andreeva. La canadiense se enfrentará a Jelena Ostapenko en sus segundas semifinales de un WTA 1000 y si gana puede situarse entre las diez mejores del mundo.

Sakkari acaba con Swiatek en su jardín

Pese a no ser Iga Swiatek una jugadora que domine en pistas rápidas tanto como lo hace en tierra batida, si que hay algunas que se le dan especialmente bien y la de Doha es una de ellas. Tanto que a lo largo de su carrera ha sido capaz de ganar hasta en tres ocasiones el torneo. Pero no será una más la de 2026, pues se ha encontrado una antigua top 10 que trata de regresar a su mejor nivel, la griega Maria Sakkari, que le ha ganado de forma inesperada pero clara.

Pese a que fue la de Varsovia quien comenzó mejor y se llevó el primer set de forma contundente por 6-2, Sakkari mejoró ostensiblemente después de ese palo y en los dos siguientes parciales llevó la batuta. Aprovechando la bajada de nivel de la polaca al saque consiguió quiebres en el momento clave, para terminar cerrando el partido con un 6-4 y 7-5. Ahora tiene otra cita dura en semifinales, pues se va a enfrentar a la 14ª cabeza de serie, la checa Karolina Muchova, quien ganó a la rusa Anna Kalinskaya por 6-3 y 6-4.