La WTA ensalza a su nueva estrella joven en Doha

El WTA 1000 de Doha sigue avanzando y está sirviendo para poner en órbita a una nueva estrella joven del tenis femenino, Victoria Mboko, que venció en el duelo generacional a otro gran talento joven como Mirra Andreeva

El relevo en el tenis femenino está garantizado. Pese a que las grandes jugadoras del planeta no son especialmente mayores, la realidad es que vienen por detrás algunas que tienen el potencial para, como poco, pelear con ellas muy pronto. Ya llevamos algunos años familiarizándonos con que una adolescente como Mirra Andreeva sea una estrella de potencial infinito, pero le ha salido una rival generacional de peso en Victoria Mboko, que ha sido su verdugo en Doha.

La canadiense, 10ª cabeza de serie, ha superado a la rusa, 5ª favorita, en un vibrante duelo que tenido de todo hasta decidirse en el tiebreak final del tercer parcial. El primer set fue para la canadiense por un 6-3, mientras que la rusa le dio la vuelta con el mismo resultado, lo que derivó en una tercera manga que se decidió para el lado de Mboko en un desempate a cara de perro.

Swiatek y Rybakina son las favoritas por algo

Más allá de este partido, las grandes referencias en Doha siguen siendo las número 2 y 3 del ranking WTA, Iga Swiatek y Elena Rybakina. Ambas tenistas tenían un día relativamente complicado ante Daria Kasatkina y Qinwen Zheng, jugadoras que han estado entre las diez mejores del mundo en los últimos años, sin embargo, les ha servido para muy poco ante ellas.

En el caso de la polaca, no ha dado la más mínima opción a la rusa nacionalizada australiana. Pese a que el primer set ha sido para Kasatkina después de un quiebre en el momento justo para lograr el 7-5, después el partido ha cambiado por completo. La de Varsovia ha dado un paso al frente muy grande, creciendo el nivel especialmente al saque y con una profundidad brutal al resto, presionando mucho hasta cerrar el partido con un doble 6-1.

La historia ha sido muy parecida en el caso de Rybakina. La campeona del Open de Australia está siendo el nombre por excelencia del tenis femenino en estos primeros meses de la campaña, como fue en el final de 2025, pero en los octavos del torneo catarí le ha ido peor y ha sufrido mucho. La china no deja de ser toda una campeona olímpica y tiene un gran saque, lo que le dio el primer set tras un quiebre. Sin embargo, como Swiatek creció y mucho después, terminando por cerrar el partido en tres parciales con un 6-2 y un 7-5. Ahora se medirá precisamente a Mboko.