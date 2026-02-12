Atlético de Madrid - Barcelona, en directo el partido de ida en las semifinales de la Copa del Rey en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que enfrenta al Atlético de Madrid y FC Barcelona en el Estadio Metropolitano. Los de Simeone buscarán entablar el pase a la final trece años después ante su verdugo de la pasada edición, el equipo de Hansi Flick que busca mantener sus opciones al triplete

Este encuentro dará fin a la ida de las semifinales, después de que Athletic Club y Real Sociedad se vieran en San Mamés dejando un 0 a 1 favorable para el conjunto txuri-urdin

El conjunto rojiblanco llega a las semifinales tras superar al Real Betis (0-5) en cuartos, RC Deportivo (0-1) en octavos y al Atlético Baleares (2-3) en dieciseisavos

Por su parte, el equipo azulgrana tuvo que eliminar al Albacete (1-2) en cuartos, Racing de Santander (0-2) en octavos y CD Guadalajara (0-2) en dieciseisavos

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid, que cuenta con una capacidad para más de 70.000 espectadores

El conjunto del ‘Cholo’ Simeone llega a la eliminatoria tras ser vencido en LaLiga por el Real Betis en su feudo (0-1). De sus últimos cinco enfrentamientos, el conjunto rojiblanco tan solo ha ganado dos duelos, con un empate y otras dos derrotas

Por su parte, el equipo dirigido por Hansi Flick llega en un momento de forma extraordinario. Suman seis victorias consecutivas, obteniendo 18 triunfos en los últimos 19 partidos disputados. Su último verdugo, la Real Sociedad el pasado 29 de noviembre

Simeone no se arruga ante el Barça: "Tengo fe en todo lo que hago"

El entrenador del Atlético de Madrid habló de la dificultad de la eliminatoria, poniendo el foco en la ambición del equipo para obtener la victoria, alentando a su afición en un día clave

El Barça se acuerda de la pasada edición de la Copa del Rey donde eliminaron en semifinales precisamente al Atlético de Madrid. En la ida el resultado fue de 4 a 4 en el Camp Nou, mientras que la vuelta dejó un 0 a 1 en el Metropolitano

Hansi Flick probará con jugadores fuera de su posición, donde previsiblemente Dani Olmo y Fermín se roten para ocupar la banda izquierda

Marc Pubill celebra la 'ventaja' del Atlético de Madrid ante el Barcelona en la Copa del Rey: "El hecho de empezar en casa creo que nos va a ir bien"

El defensa del Atleti ha sido elegido el mejor jugador rojiblanco del mes de enero. En la entrevista tras la entrega del trofeo ha hablado sobre el partido: “Empezar la eliminatoria en casa nos va a ir bien. Tener a nuestra gente apoyándonos, como siempre, nos va a dar ese plus”

Se espera un lleno absoluto para este apasionante Atlético de Madrid - Barcelona. Ayer el conjunto madrileño informaba de las pocas localidades que quedaban aún a la venta

El atacante inglés no forma parte de la convocatoria de Hansi Flick por un golpe en la rodilla izquierda. De esta forma el Barcelona pierde a una de sus grandes bazas ofensivas esta temporada

El conjunto rojiblanco juega en el Metrpolitano y su afición ha querido darle una bienvenida a lo grande

La Copa del Rey llega a su última ronda eliminatoria. Esta vez a doble partido como era habitual hace pocos años, Atlético de Madrid y FC Barcelona se ven las caras en las semifinales de la copa nacional española. Con el partido de ida en el Estadio Metropolitano, feudo rojiblanco, ambos equipos quieren empezar bien la eliminatoria para culminar el pase a la gran final en el Camp Nou.

Tanto Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone como Hansi Flick tendrán en mente el duelo de la pasada edición, cuando se encontraron en la misma ronda, pero con los campos invertidos, siendo el primer enfrentamiento en Barcelona. En aquel entonces, tras un vibrante e intenso enfrentamiento, el primer partido acabó con empate 4 a 4, dejando todo listo para la vuelta en la capital, donde el Barcelona se impuso por la mínima tras un tanto de Ferran Torres antes de cumplir la media hora de juego.

Así llega el Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco entrenado por el ‘Cholo’ Simeone ha accedido a las semifinales tras superar al Real Betis en La Cartuja en los cuartos de final, mediante una goleada de 0 a 5. Antes de ello y por orden, sus rivales fueron el RC Deportivo y Atlético Baleares, empezando su andadura en el torneo del ‘K.O’ en dieciseisavos por su participación en la Supercopa de España.

El Atleti no llega en su mejor momento. De sus últimos cinco enfrentamientos tan solo han obtenido dos victorias, la citada ante el conjunto verdiblanco y frente al mallorca en la jornada 21 de LaLiga. Entre medios, perdieron en casa ante el Bodo Glimt en la última jornada de la ‘fase de liga’ de la Champions League y empataron ante el Levante en el Ciutat de Valencia. En su último enfrentamiento fueron superados en el Metropolitano por el Betis, que se tomó su revancha en Liga.

Con la mirada puesta en un exigente duelo de LaLiga ante el Rayo Vallecano el próximo domingo y la ida de los ‘playoffs’ de Champions League ante el Brujas el miércoles, el equipo de Simeone deberá hacer equilibrios entre las tres competiciones para no acabar estos tres enfrentamientos de vacío.

Así llega el Barcelona

Situación contraria la vivida por el conjunto azulgrana. El Barcelona, que defiende el título de Copa, llega a las semifinales tras superar al Albacete en cuartos, disputando dos rondas anteriores ante Racing de Santander y CD Guadalajara. Con un camino lleno de tensión durante las eliminatorias, lo de Flick querrán solucionar rápido la eliminatoria, a sabiendas de que la vuelta será en casa, un plus a la hora de afrontar eliminatorias a doble partido.

El Barcelona acumula seis victorias consecutivas entre LaLiga, Copa del Rey y Champions League. Para encontrar su última derrota hay que trasladarse al 18 de enero, hace casi un mes, cuando fueron superados por la Real Sociedad en Anoeta. Quitando dicho encuentro del historial, el equipo lleva sumando victorias desde el 29 de noviembre, en total 18 triunfos en 19 encuentros, un estado de forma envidiable.

Estos dos equipos ya se han visto las caras en este curso. Durante la jornada 19 de LaLiga, el Barça recibió al Atleti para imponerse por 3 a 1 tras empezar los rojiblancos por delante en el marcador con un tanto de Baena. En el caso azulgrana, los goleadores fueron Raphinha, Olmo y Ferran. Con estos datos queda todo abierto a 180 minutos de pura intensidad para conocer a uno de los finalistas de la Copa del Rey 2025/26, dando hoy comienzo a los primeros 90 minutos de la eliminatoria.