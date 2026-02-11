Flick comienza las semifinales atacando al Real Madrid

El técnico germano tenía una bomba preparada en su manga y no ha dudado en soltarla cuando le han preguntado por ello. La pregunta era previsible y la respuesta era todavía más sencilla, aunque hiriente para los blancos y, sobre todo, para Arbeloa

A un alemán es difícil intimidarle en el mundo del fútbol. Y en las ruedas de prensa, Hansi Flick está demostrando desenvolverse como pez en el agua ante los tiburones blancos que se encuentra en cada previa de sus partidos y en las ruedas de prensa post partido.

En la de este miércoles, con motivo de la ida de las semifinales de Copa del Rey que su equipo disputará contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el técnico germano tenía una respuesta preparada bajo la manga y la ha soltado sin paños calientes.

En primer lugar, le cuestionaron por las ausencias y los contratiempos con los que tendrá que lidiar mañana: "Tenemos algunos problemas en el equipo, Rashford no podrá jugar. No es una buena noticia, pero creo en mi equipo".

En este mismo sentido, se pronunció sobre el estado de Raphinha: "Es un tema de sensaciones. Has de cuidar tu cuerpo y es lo que está haciendo y le hemos de apoyar. Paso a paso. Hay que ocuparse de él porque es un jugador que siempre lo da todo, va con mucha intensidad y, cuando nota algo, hay que ir con cuidado. No es que me guste, porque les necesitamos a todos, pero puede pasar durante la temporada".

Sobre su rival, advierte a los suyos: "Jugaremos contra un equipo fantástico. Vi el partido de Copa contra el Betis y me sorprendió lo bien que jugaba. Era un buen partido para ver el estilo. Simeone está haciendo un gran trabajo, me gustó mucho lo que vi. Será un partido duro".

Y la bomba la soltó cuando le preguntaron por si sentía beneficiado por los diferentes sorteos que han tenido este año, ya que se había cruzado hasta ahora con rivales de inferior categoría: "¿Rivales fáciles? Que se lo pregunten al Real Madrid".

Posteriormente le insistieron con su respuesta, si no le parecía algo desafortunada al mencionar a los blancos. Y todavía fue más tajante: "No me ayuda hablar del Real Madrid. Me ha parecido la respuesta adecuada porque hemos de respetar los equipos de Segunda o Tercera, que han hecho una Copa fantástica. El año pasado tuvimos Barbastro, Betis y Valencia... Se trata de respetar a los rivales. Se han clasificado, tienen la calidad y han demostrado que pueden ganar a equipos de Primera. Solo es eso. Solo me tengo que centrar en mi club, equipo, afición y es lo único que me interesa, el resto es gastar energía".

Tampoco quiso poner como excusa o problema el estado del terreno de juego. Eso sí, le ha mandado un mensaje a los responsables del Metropolitano: "Hemos de jugar los dos. Si no está bien, no es bueno porque se tienen que cuidar el campo. En España siempre suelen estar los campos en grandes condiciones y espero que mañana esté bien".

Por último, no cree el técnico culé que el partido de ida vaya a ser decisivo: "Sólo me centro en el partido contra el Atlético, no me gusta mirar otras cosas. Para vosotros están bien las estadísticas, pero yo no pienso. El Atlético se merece el respeto porque es un equipo, entrenador y club fantásticos. Nos gusta ponernos a prueba contra estos rivales. Los dos partidos decidirán el que llega a la final. Recordando la temporada pasada fue duro, jugamos primero en casa y fue un partido increíble. Son dos partidos que has de jugar bien, son más de 180 minutos. Estamos preparados y queremos llegar a la final".

Flick da una pista sobre quién será el extremo izquierdo

Su solución para el extremo izquierdo no la ha querido desvelar: "Tenemos una idea muy clara de quién jugará y lo está haciendo bien" (risas). A Flick le quedan varias alternativas con las que configurar su ataque este jueves. La más lógica sería alinear, por experiencia, a Lewandowski acompañado de Ferran Torres y Lamine Yamal.

No obstante, también podría decantarse por usar a Fermín en vez de a Ferran Torres o en darle otra oportunidad a Roony Bardghji. Otras que tampoco se descartarían sería la de adelantar a Dani Olmo o usar a Joao Cancelo de extremo izquierdo.