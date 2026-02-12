Alineaciones Atlético - Barcelona: Alineación probable de Atlético y Barcelona en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey

Simeone y Hansi Flick no podrán poner sus respectivos onces de gala al contar con varias ausencias de peso en dichas plantillas

Balde y Giuliano sí podrán participar en la ida de las semifinales de Copa del Rey.IMAGO

Atlético y Barça se ven las horas hoy en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Y lo harán en un encuentro con muchas ausencias por parte de ambos equipos.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, perfiló este miércoles su probable once titular para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona en el Metropolitano, con Rodrigo Mendoza y Antoine Griezmann dentro de la alineación y con Ademola Lookman, Julián Alvarez y Giuliano Simeone en el frente de ataque.El portero Juan Musso; los defensas Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri y el medio centro Koke Resurrección completaron el ensayo del posible once del técnico argentino para ese choque, con lo que Álex Baena, Alexander Sorloth o Nico González previsiblemente empezarían como suplentes en ese encuentro.

“No estoy pensando en las bajas del Barcelona, sino en nosotros, en la baja que tenemos de Barrios, en algún chico que también ha estado estos días descompuesto y necesitamos centrarnos en qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a empezar el partido y con qué partido nos encontraremos”, expuso Simeone en rueda de prensa.

Sin Pablo Barrios ni Johnny Cardoso, bajas por sendas lesiones musculares, la novedad del equipo rojiblanco está en el centro del campo, no por la posición de Koke, que seguirá por el medio, sino porque estará secundado a sus lados en los interiores tanto por Rodrigo Mendoza como por Antoine Griezmann. Hay más alternativas, como Baena o Almada, aunque ambos desarrollaron la sesión de este miércoles entre los reservas.

Flick tiene su única duda en el extremo izquierdo

Mientras tanto, Hansi Flick seguirá apostando por su once habitual base aunque hasta última hora no desvelará quién ocupará el puesto de extremo izquierdo: "Tenemos una idea muy clara de quién jugará y lo está haciendo bien" (risas). Al técnico barcelonista le quedan varias alternativas con las que configurar su ataque este jueves. La más lógica sería alinear, por experiencia, a Lewandowski acompañado de Ferran Torres y Lamine Yamal.

No obstante, también podría decantarse por usar a Fermín en vez de a Ferran Torres o en darle otra oportunidad a Roony Bardghji. Otras que tampoco se descartarían sería la de adelantar a Dani Olmo o usar a Joao Cancelo de extremo izquierdo.

El árbitro del partido Atlético-Barcelona de Copa del Rey

Juan Martínez Munuera arbitrará el partido de la ida de semifinales de la Copa del Rey que enfrentará el jueves al Atlético de Madrid y al FC Barcelona, en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Le acompañarán Guadalupe Porras y Miguel Martínez como asistentes y Guillermo Conejero será el cuarto arbitro. En la sala VOR estarán Pablo González Fuertes como árbitro principal y Juan Luis Pulido como asistente.

Posibles alineaciones:

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Mendoza, Koke, Baena; Lookman y Griezmann.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong, Dani Olmo, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres.