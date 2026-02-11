Simeone recupera a Nico González y planea un ofensivo once ante el Barcelona

El técnico argentino ha trabajado con Mendoza junto a Koke, con Lookman y Giuliano en las bandas y arriba la dupla Griezmann-Julián Álvarez

El Atlético de Madrid ha completado este miércoles la última sesión de entrenamiento antes de medirse este jueves al FC Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en el que Diego Pablo Simeone ha podido contar con Nico González, como se esperaba después de que ayer se ejercitará en solitario pero con mayor intensidad para probarse.

De esta forma, Simeone recupera a un hombre importante para su juego ofensivo con el que no ha podido contar para el último duelo liguero frente al Betis. Por el contrario, el técnico argentino seguirá sin poder contar con los centrocampistas Johnny Cardoso y Pablo Barrios, lesionados.Cardoso sigue con su recuperación de una lesión muscular de bajo grado, sufrida justo hace una semana en el entrenamiento previo del choque de cuartos de final de Copa del Rey contra el Betis, mientras que Pablo Barrios se perderá el segundo de los siete encuentros que estará fuera por la rotura muscular padecida en la parte posterior del muslo derecho el pasado jueves.

Además de Nico González, Simeone recupera a Marc Pubill, que ayer ya volvió a trabajar con el grupo tras superar un virus gastrointestinal, por lo que podría tener minutos ante el Barcelona.

Simeone da pistas de su once titular en Copa del Rey

En lo que respecta al entrenamiento, Simeone ha trabajado con Rodrigo Mendoza y Antoine Griezmann dentro de la posible alineación titular, con Lookman, Julián Álvarez y Giuliano Simeone en el frente de ataque.

El portero Juan Musso; los defensas Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri y el centrocampista Koke completaron el ensayo del posible once del técnico argentino para ese choque, por lo que Álex Baena, Alexander Sorloth o Nico González previsiblemente empezarían como suplentes en ese encuentro.

"No estoy pensando en las bajas del Barcelona, sino en nosotros, en la baja que tenemos de Barrios, en algún chico que también ha estado estos días descompuesto y necesitamos centrarnos en qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a empezar el partido y con qué partido nos encontraremos", ha explicado sobre las bajas Simeone en rueda de prensa. "No hay sustituto igual a Pablo Barrios, está claro que son características diferentes. La lesión de Johnny nos hace daño, porque no puede tener continuidad y no nos puede ayudar como esperábamos, y los chicos jóvenes que han venido, tanto Rodrigo (Mendoza) como Vargas están insertándose bien en el grupo", repasó el técnico.

Precisamen sobre el ex del Elche, también dijo: "Rodrigo, el otro día, hizo un partido correcto, está en fase de adaptación, sobre todo, y a eso le tenemos que generar la realidad, que es el día a día y lo que nos pide la competencia que juguemos, que hay que ganar, intentando poner en el campo los que creemos que lo pueden hacer de la mejor manera".