Pide el fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona: "Lo mejores tienen que estar en el mejor club"

A las puertas del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, el azulgrana Rolad Araujo elogia al delantero rojiblanco, inmerso en una preocupante sequía goleadora, y admite que le encantaría tenerlo como compañero

Desde el Atlético de Madrid siguen cerrando filas en torno a Julián Álvarez. Pero lo cierto es que la figura del argentino comienza a ser cuestionada desde el entorno rojiblanco por su preocupante sequía goleadora. Ya son 16 partidos seguidos entre todas las competiciones sin ver portería, algo que hizo por última vez el 9 de diciembre del pasado año, ante el PSV Eindhoven en la Champions. Mientras, su último gol en el campeonato doméstico data del 1 de noviembre, frente al Sevilla FC. Pero nada de ello frena los movimientos en torno a su futuro.

El Chelsea toma la delantera

Así, las últimas informaciones apuntan a que el Chelsea es el club que más está avanzando en su contratación. Según la ESPN, desde Stamford Bridge han mantenido conversaciones con el entorno del ariete rojiblanco en los últimos días, situándose como el mejor colocado en esta carrera en la que el Atlético de Madrid tendrá mucho que decir, pues no parece que vaya a dejar salir a su estrella por menos de 100 millones de euros.

También el Arsenal, que ya lo tanteó el pasado verano, medita realizar una ofensiva en el próximo mercado, al tiempo que son recurrentes las informaciones que le vinculan con el FC Barcelona. Al respecto, el presidente colchonero, Enrique Cerezo, ya negó recientemente tener constancia oficial del interés azulgrana.

La respuesta de Cerezo y del propio Julián Álvarez al interés azulgrana

"A las dos partes nos interesa que continúe, tanto al club como a él. Nosotros no hemos tenido ninguna conversación ni formal ni informal ni con el Barcelona ni con ningún otro club, porque lo que queremos es que siga con nosotros, porque es un grandísimo jugador. Yo estoy tranquilo. No tranquilo, tranquilísimo", señaló el mandatario hace algunas semanas.

También la 'Araña', con contrato en vigor hasta 2030, ha dejado claro que se encuentra a gusto en el conjunto madrileño, aunque tampoco puede asegurar su continuidad al cien por cien. "Se habla mucho de mí y del Barcelona, pero estoy centrado en el Atlético. Haremos balance al final de la temporada", afirmó al ser cuestionado por ello.

Los elogios de Ronald Araujo

Mientras tanto, desde la Ciudad Condal no esconden que Julián Álvarez sería un fichaje que encajaría perfectamente en la filosofía azulgrana. "Es un gran jugador, para mí es uno de los mejores delanteros del mundo. Se le ve la calidad que tiene. Los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. Eso es evidente. Pero no me corresponde a mí hacer ese trabajo ni tomar esa decisión", ha asegurado en Mundo Deportivo el central Ronald Araujo, que deja por tanto en manos de Deco el posible fichaje del internacional argentino.

A por todas en la Copa del Rey

Por otro lado, el uruguayo se refirió las semifinales de la Copa del Rey en las que el Barça se medirá al Atlético de Madrid, confiando en lograr un billete para luchar por el título en La Cartuja. "Estamos bien, en buena dinámica. Estamos entrenando muy bien, sabemos que será difícil ante un gran equipo como el Atlético, pero estamos preparados para pasar a la final. Cuando estábamos mirando el sorteo, no teníamos un rival preferido. El que tocara. Tenemos un gran equipo y podemos afrontar cualquier desafío. Tocó finalmente un equipo muy grande como el Atlético y sabemos que será difícil, pero si planteamos nuestro fútbol estamos capacitados para poder llegar a la final", insistió.