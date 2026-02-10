Buenas noticias para Simeone: Pubill está de vuelta y Nico González supera la prueba

El argentino ha trabajado al margen aunque con mayor intensidad y se espera que este miércoles regrese al grupo; el defensa ha trabajado hoy ya con sus compañero y Cardoso no llega a tiempo

El Atlético de Madrid ha comenzado a preparar el importante duelo de la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, que disputará este jueves en el Metropolitano, partido para el que Diego Pablo Simeone ha recuperado a Marc Pubill, que se ha ejercitado este martes sin problemas, y está pendiente además de poder contar también con Nico González, que ultima su regreso de una sobrecarga lumbar, y Johnny Cardoso, con una lesión muscular de bajo grado.

Tanto el extremo izquierdo argentino como el centrocampista estadounidense se han ejercitado en la tarde de hoy al margen en el entrenamiento llevado a cabo en el Centro Deportivo de Majadahonda, en la vuelta al trabajo del equipo tras la jornada de descanso del lunes y la derrota del domingo contra el Betis en el Metropolitano por 0-1.

Nico González se entrenó con intensidad y probándose aunque fuera al margen del grupo, y parece que ha pasado la prueba con normalidad, por lo que previsiblemente estará disponible para el encuentro contra el Barcelona, después de ser baja frente al Betis, y este miércoles debería ya volver al trabajo con el grupo.

Más dudas ofrece la posible vuelta de Johnny Cardoso. El estadounidense se ejercitó al margen pero no ha transcurrido ni siquiera una semana, solo seis días, desde que sufrió una lesión muscular de bajo grado. Se perdió el doble duelo con el Betis de la pasada semana, por lo que no parece que pueda llegar a tiempo para la cita copera.

El entrenamiento matutino de este miércoles determinará sus posibilidades de estar disponibles para el compromiso de este jueves, en el que es baja segura Pablo Barrios, que se perderá su segundo encuentro seguido por una lesión muscular en el muslo derecho sufrida hace cinco días frente al Betis. Estará fuera de competición hasta principios de marzo.

Raphinha, la gran duda en el Barcelona

Si en el cuadro colchonero la principal duda es la de Nico González, en el bando azulgrana es la de Raphinha, que tampoco se ha entrenado este martes con el Barcelona El brasileño se retiró en el descanso del encuentro liguero ante el Elche y no disputó los partidos ante el Albacete ni frente al Mallorca.

El brasileño sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y Hansi Flick ya ha avisado que no piensa arriesgar con el futbolista. Además de Raphinha, el técnico azulgrana también está pendiente de Frenkie de Jong, que arrastra alguna molestias aunque ha participado en el entrenamiento grupal.