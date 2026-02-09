El frame del SAOT contra el Betis por el que nadie se llevó las manos a la cabeza

No hace ni dos meses que en La Cartuja se utilizó una imagen harto discutible para privarle de un tanto ante el Getafe; que no influyera en el marcador es la única diferencia

Hay que recordar que la llamada al monitor de Trujillo Suárez a Busquets Ferrer, que decidió anular el tanto en propia puerta de Diego Llorente este domingo que habría significado el empate para el Atlético de Madrid, fue la primera intervención del VAR para favorecer los intereses del Real Betis en lo que va de temporada 25/26. Y ha tenido que esperar el cuadro verdiblanco hasta la jornada 23ª de LaLiga. Todas las veces anteriores durante sus partidos en que llamaron la atención desde Las Rozas al árbitro principal fueron para perjudicarle.

Entre ellas, una de no hace ni dos meses que no levantó ni de lejos la misma polvareda que ahora. Nadie se llevó las manos a la cabeza, dado que no afectaba (en un sentido u otro) a dos de los clubes de Madrid o al principal de Barcelona. Cuando esto ocurre, como este 8-F en el Metropolitano, resuenan los análisis exhaustivos acerca de la validez del frame escogido para la recreación virtual (sólo a efectos informativos) o el margen de error aceptado para las decisiones del SAOT (Tecnología semiautomática de fuera de juego, por sus siglas en inglés).

Cómo funciona el SAOT

Con contrato hasta la 27/28 en LaLiga, llega para acelerar las decisiones acerca de la posición ilegal o no de futbolistas y libera a los colegiados de trazar las líneas manualmente, lo que generó bastante polémica hasta el curso pasado: "Hay entre 10 y 12 cámaras que detectan 29 puntos del cuerpo del jugador, 50 veces por segundo, y un software analiza los datos en tiempo real, calculando a la perfección el momento del pase y la posición de los jugadores. No sólo eso, sino que lo hace insertando ya las rejillas para resaltar el fuera de juego. A continuación, lo envía automáticamente a la estación VAR, que tiene la respuesta que dar al árbitro en los casos de fuera de juego objetivo, los más numerosos".

El compromiso es decretar la existencia o no del fuera de juego en un máximo de 25 segundos, tres veces más rápido que la media anterior de manera artesanal. Y es que, aparta de las 5-6 cámaras que captan la acción desde cada lado del terreno de juego desde el techo para tener controlado el movimiento de los futbolistas, el balón incorpora un sensor en su centro que envía una señal sobre su geolocalización 500 veces por segundo, por lo que el cálculo del lugar en que está en el momento del golpeo del pasador es casi exacto, más allá de que captura en 3D no lo represente con tanta precisión.

Un perjuicio al Betis casi calcado al de este domingo, pero en contra

Corría el minuto 81 del Real Betis-Getafe CF de la jornada 17ª de LaLiga, última del año 2025 (disputado el 21 de diciembre), y el marcador reflejaba ya un 4-0 para los de Manuel Pellegrini. Entonces, Pablo Fornals firmaba el quinto de la tarde, segundo de su cuenta personal, que sería invalidado tras una larga y tardía revisión. No hubo imagen explicativa hasta nueve minutos más tarde, ya que el epílogo tuvo de todo: revisión de un posible penalti de Nelson Deossa, otro señalado a Dakonam Djené que falló Borja Mayoral... Luego, la recreación virtual exhibió un fuera de juego milimétrico del 'Cucho' Hernández en el inicio de la acción objeto de este reportaje, con el colombiano casi con todo su cuerpo en campo propio.

El gol en propia meta de Llorente no se anuló directamente por una razón: decidió Busquets Ferrer

"Se habla de árbitros robots, lo que queda bien, pero no es verdad. Los árbitros de campo seguirán siendo decisivos. El fuera de juego semiautomático sólo será utilizado cuando un futbolista que esté en fuera de juego toque la pelota. Si hay interferencia en la jugada, será decisión del árbitro", explicaba en su día Pierluigi Collina, ex colegiado italiano y responsable de arbitraje de la Fifa durante la presentación de la nueva tecnología. Es la explicación de que directamente no se anulara la jugada sin su presencia en el monitor, pues, cuando se trata únicamente d determinar la posición, se ha acordado hacer caso del dictamen de la máquina.