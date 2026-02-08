La burla 'boomerang' de Baena a Llorente y el adiós a una maldición

Un fuera de juego milimétrico de Griezmann impidió que los colchoneros recortaran distancias con más de un cuarto de hora por delante para buscar la remontada

Corría el minuto 74, Giuliano Simeone lograba colgar un buen balón al área y Antoine Griezmann cabeceaba al fondo de la red para lograr el empate del Atlético de Madrid ante el Real Betis, con más de un cuarto de hora para lograr la remontada. En realidad, fue Diego Llorente el que anotó en propia meta, adelantándose al francés, aunque Trujillo Suárez avisó desde la sala VOR a Busquets Ferrer de que el '7' estaba ligeramente adelantado, por lo que la acción era susceptible de ser anulada.

Acudió el catalán al monitor para certificar que, efectivamente, el campeón del Mundo intervenía claramente en la acción, que era la única duda, pues el sistema semiautomático había dictado sentencia previamente acerca de su ubicación ilegal. Nada más que analizar: tanto anulado y 0-1, a la postre el marcador final. Lo que faltaba es ver la captura de la infracción, tan milimétrica que cuesta ver la punta de la bota de Griezmann por delante de las partes del cuerpo con las que se puede jugar de Llorente.

La decisión, por cierto, rompe una maldición, porque, como bien recuerda Fran Martínez en su perfil especializado en estadísticas @LaLigaenDirecto, el Real Betis era hasta la fecha (jornada 23ª de LaLiga) el único club de Primera división sin revisiones a favor del VAR en lo que va de temporada 25/26. Hasta ahora, cada vez que el colegiado principal acudía al monitor o era avisado desde Las Rozas había sido para perjudicar los intereses verdiblancos. Nunca es tarde, pensarán en La Cartuja.

Con este marcador, recuerda la misma fuente, los heliopolitanos igualan los registros a estas alturas de la 04/05 (en la que acabó cuarto, en Champions League y ganando la Copa del Rey), hasta ahora el cuarto mejor arranque de sus historia. Solamente había logrado más de 38 puntos en la entrega 23ª del campeonato doméstico de la regularidad en la 96/97 (46 unidades para jugar la extinta Recopa de Europa como subcampeón del torneo del K.O. y ser también cuartos en la table) y la 21/22 y la 22/23 (con 40 puntos; sellando en ambas el pasaporte continental y logrando en la primera su último título).

Álex Baena quiso cobrársela a Diego Llorente y terminó escaldado

Habían tenido un pique un rato antes, cuando Diego Llorente trató de proteger una pelota que se perdía ante el acoso de Álex Baena, llegando a soltar ambos el brazo para ser avisados por Busquets Ferrer de que a la siguiente serían amonestados. Tan buen futbolista como provocador, el de Roquetas de Mar (al fondo de la imagen lo celebra antes de hacer de las suyas con un central madrileño que se lamenta en el suelo) se acercó a su oponente para burlarse tras el momentáneo 1-1, a la postre anulado. Dicen que ríen mejor los que lo hacen en último lugar y, aparte de la derrota, el mediapunta fue reprendido por otros de celeste como Natan de Souza cuando trató de fingir un penalti que, en realidad, había sido un derribo fuera del área y que acabó con un apercibimiento de segunda amarilla por tirarse.