Athletic Club - Levante en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El duelo entre Athletic Club y Levante en principio iba a ser el único de las 16:15 pero la borrasca Marta provocó el aplazamiento del choque de este pasado sábado entre Sevilla y Girona que estaba previsto para las 18:30. Se disputará también a partir de las 16:15 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ambos partidos podrán seguirlos en directo y online aquí, en ESTADIO Deportivo.

Athletic Club y Levante llegan a este partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports en momentos muy diferentes a nivel clasificatorio pero con algo en común: necesitan ganar a toda costa.

El Athletic Club está viviendo de la alegría que supuso esta semana el pase a semifinales de Copa del Rey donde se medirá ante la Real Sociedad. Pero lo cierto es que su momento en Liga es muy diferente. Los de Ernesto Valverde llevan seis partidos sin ganar en Liga y a esto hay que sumar la ya casi olvidada eliminación de la Champions League.

El Levante de Luis Castro ha visto como en las últimas cinco jornadas ha sumado ocho puntos que sin lograr sacarlos de la permanencia, hacen que las cosas se vean un tanto diferentes en el conjunto granota. A favor del Levante está que en su penúltima salida del Ciudad de Valencia, se impusieron por 0-3 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

El Athletic Club necesita que sus mejores hombres como son por ejemplo Nico Williams, vuelva a ser el de hace unos meses para acercarse a los puestos de arriba. Los de Ernesto Valverde están en la undécima posición y a 9 puntos del Espanyol, que marca actualmente los puestos europeos. De terminar la temporada lejos de Europa. el Athletic Club estaría firmando un fracaso mayúsculo tras regresar a la Champions League este curso.

El Athletic se quiere reencontrar este domingo desde las 16:15 con un triunfo en San Mamés. En los dos últimos partidos como local los de Ernesto Valverde empataron ante la Real Sociedad y perdieron ante el Espanyol. El Levante por su parte solo ha ganado un encuentro lejos del Ciudad de Valencia (ante el Sevilla) y en la última jornada a domicilio, cayó po r2-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El Athletic Club se ha topado esta temporada la dura realidad de jugar la Champions League. Los vascos, que quedaron apeados en la fase liga, han sufrido el jugar tres competiciones con una mala dinámica en Liga. El Athletic Club, con un Ernesto Valverde cuestionado desde fuera pero apoyado por sus jugadores a nivel interno, es undécimo con 25 puntos y tiene los puestos europeos a nueve puntos con el Espanyol marcando la frontera.

El Athletic Club lleva seis jornadas de LaLiga EA Sports sin ganar y es que ha pasado mucho tiempo desde que los leones vencieron por 1-0 al Atlético de Madrid. Entre medio de esa mala racha de resultados en Liga, el Athletic Club consiguió esta misma semana meterse en las semifinales de Copa del Rey donde se medirá a la Real Sociedad en un apasionante derbi del País Vasco.

El Levante de Luis Castro dejó atrás la Copa del Rey el pasado mes de diciembre cuando quedó apeado por un Segunda como la Cultural Leonesa. Los granotas han disputado desde entonces un total de seis encuentros que se han saldado con dos triunfos, tres empates y solo una derrota ante el Real Madrid por 2-0. El Levante sigue en puestos de descenso pero las cosas se ven muy diferente en el conjunto valenciano ya que la permanencia está ahora mismo a cuatro.

Ganar este domingo en San Mamés sería un importante impulso para las aspiraciones de los de Luis Castro. Los datos no invitan a ello ya que el Levante solo ha ganado (y conseguido puntos) en uno de sus últimas cinco salidas. Fue el pasado 4 de enero en el Sánchez Pizjuán cuando se impuso al Sevilla con un claro 0-3.

Enfrentamientos previos entre Athletic Club y Levante

Hay que irse a diciembre de 2018 para encontrar la última vez que el Levante venció al Athletic Club, siendo este triunfo en territorio granota por 3-0. Desde entonces, el Athletic Club le ha ganado al Levante en seis de las 10 ocasiones en las que se han encontrado, la última en la primera vuelta en el Ciudad de Valencia por 0-2 con goles de Robert Navarro y Nico Williams. Como curiosidad, Athletic Club y Levante se han enfrentado en los últimos años en dos ocasiones en Copa del Rey y en ninguna de ellas, los vascos fueron capaces de ganar en los 90 minutos reglamentarios.