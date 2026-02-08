Manuel Pellegrini afronta el trago más amargo en sus seis años como técnico del Real Betis

El chileno tiene en el Atlético de Madrid de Simeone la principal asignatura pendiente en sus seis exitosas temporadas de verdiblanco, en las que ha batido todos los registros habidos y por haber. Además, este domingo encara su enésima visita al Metropolitano sólo tres días después de encajar ante el mismo rival su derrota más abultada como bético

La huella de Manuel Pellegrini permanecerá indeleble en los libros de historia del Real Betis hasta el fin de los días gracias a los numerosos récords que ha establecido el técnico chileno en las seis temporadas que lleva en el club verdiblanco. Con él, el equipo ganó su cuarto título, la Copa del Rey de 2022; disputó su primera final continental, la de la UEFA Conference League 2025 -nunca antes había pasado de cuartos- y está posicionado para clasificarse para jugar en Europa por sexta temporada consecutiva, cuando antes de su era la mejor secuencia era dos años seguidos -sólo lo consiguió una vez-.

Hay pocas espinas que Pellegrini tenga clavadas y en la tarde de este domingo, 8 de febrero, tiene la oportunidad de retirar una de las más molestas: el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. El veterano entrenador ha celebrado victorias con el Betis en feudos como el Camp Nou, el Sánchez-Pizjuán, Mestalla o San Mamés. Incluso, aunque no ha ganado, ha puntuado en tres de sus seis visitas al Santiago Bernabéu; pero en el Metropolitano sólo conoce la derrota y además viene de encajar el jueves la derrota más abultada en estos seis años como entrenador del Betis.

El 0-5 ante el Atlético de Madrid en Copa, la peor derrota de Pellegrini como técnico del Betis

Manuel Pellegrini suma la cifra récord de 290 encuentros oficiales con el Real Betis con un saldo de 138 victorias, 78 empates y 74 derrotas. De las cuales, ninguna como la del pasado jueves un 0-5, sin parangón alguno en su historial como local y sólo comparable con el 5-0 en el Camp Nou de septiembre de 2023.

También se llevó cinco tantos del Barça en un 5-2 en 2020 y el 3-5 del pasado mes de noviembre, y del Real Madrid, 5-1 en diciembre. Sus peores marcadores se completan con los cuatro que le metieron Athletic (4-0 en 2020), Levante (4-3, 2020), Bayer Leverkusen (4-0, 2021), Celta (3-4, 2023), Manchester United (4-1, 2023), Barça (4-0 y 2-4, en la 23/24), Athletic (4-2, 2023), Valencia (4-2, 2024) y Chelsea (1-4, 2025).

Además, la goleada por 0-5 que el Atlético le endosó al Betis el jueves fue la segunda derrota más abultada en propio campo que encajan los verdiblancos en un siglo de participaciones en la Copa del Rey, donde sólo en otras tres ocasiones había recibido más de cuatro goles en su casa: en 1941, cuando encajó un 1-5 también frente al mismo rival, entonces llamado Atlético Aviación; en 1959, en un 0-6 ante el Barça y a finales de 2017, cuando el Cádiz CF venció por 3-5 en el Benito Villamarín.

Pellegrini sólo conoce la derrota en el Metropolitano y sólo ha vencido a Simeone en uno de sus 16 duelos

Con esa losa sobre su espalda, Manuel Pellegrini afronta este domingo su sexta oportunidad de celebrar un triunfo en el Estadio Metropolitano de Madrid como entrenador del Real Betis. Ha perdido en tres de sus 15 visitas al Atlético de Madrid y sólo ha vencido tres veces: con el Villarreal en la 07/08 (3-4), con el Real Madrid en la 08/09 (2-3) y con el Málaga en la 09/10 (0-3). Con el Betis, el chileno sólo colecciona derrotas desde su vuelta a LaLiga en el verano de 2020: perdió por 2-0 (20/21), por 3-0 (21/22), por 1-0 (22/23), por 2-1 (23/24) y por 4-1 en la pasada temporada 2025/2026.

Durante todo este tiempo ha coincidido siempre con Diego Pablo Simeone, que lleva 15 años en el banquillo del Atlético y que se ha convertido en la 'bestia negra de Pellegrini: en 16 asaltos, 11 veces ganó el Cholo y en cuatro empató, siendo doblegado únicamente en el 1-0 en el Benito Villamarín del curso pasado. "Bueno, las estadísticas están ahí para batirlas. Sin lugar a dudas, enfrentar al Atlético Madrid en su campo no es una tarea fácil", respondió el andino en la rueda de prensa concedida este pasado sábado.

La secuencia fatal del Betis contra los poderosos: 0-5 ante el Atlético, 5-1 con el Real Madrid y 3-5 frente al Barcelona

El Betis de Pellegrini Visita al Atlético después de ese tan doloroso 0-5 en La Cartuja, que se suma al 5-1 ante el Real Madrid en diciembre y el 3-5 contra el Barcelona, en noviembre: "Lo más importante es la parte global. Hay distintas maneras de pensar cuál es la mejor manera de crecer como club y jugar como equipo chico ante los equipos grandes tratando de mantener un nivel. Pero acepto plenamente esa crítica al equipo".