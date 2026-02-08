Betis Deportivo 3-2 Ibiza: El 'efecto Fragoso' despierta el olfato de Borja Alonso y Reina la esperanza

Segundo triunfo consecutivo y tercero en los seis partidos con Dani Fragoso como entrenador del filial verdiblanco, que con un parcial de 10 puntos de 18 recupera la ilusión para creer en una complicadísima remontada en la clasificación en el Grupo 2 de Primera RFEF

El 'efecto Fragoso' devuelve la esperanza a un Betis Deportivo que estaba casi desahuciado cuando Javi Medina fue despedido hace seis jornadas y que ha sumado 10 puntos de 18 con el promocionado técnico del Juvenil. Este domingo, el filial ha vencido por 3-2 al UD Ibiza y ha sumado su segunda victoria consecutiva tras el 1-4 de la semana pasada ante el Atlético Sanluqueño; tercer triunfo en seis jornadas para el nuevo míster por los dos en 17 citas de su antecesor.

Borja Alonso sigue inspiradísimo, cuatro tantos en dos partidos; José Antonio Morante está a un nivel superlativo; Óscar Masqué ha vuelto de su larga lesión como un cohete por la banda derecha; Emmanuel marca territorio; Manu González siempre salva alguna y Carlos Reina es el chico para todo del nuevo entrenador. Partidazo y tres puntazos para seguir creyendo en la remontada para lograr la permanencia en el Grupo 2 de la Primera RFEF.

Dani Fragoso, que tenía las bajas por lesión de Pablo Busto, Antonio Toral y Sosu, apostó por sacar de inicio a descollantes jugadores en edad juvenil como Óscar Masqué, Emmanuel o Morante (además de Manu González) y repitió con el 'fichaje invernal' de Ismael Barea, titular por segundo choque seguido -ya lo fue en Sanlúcar- después de regresar al Betis Deportivo tras una improductiva cesión de seis meses con el CD Mirandés en LaLiga Hypermotion. Además, Pellegrini se llevó a Madrid a Rodrigo Marina para paliar la falta de gol y el técnico verdiblanco tuvo la buena idea de ubicar de 'falso 9' al mediapunta Carlos Reina.

Carlos Reina, estilete de un Betis Deportivo sin Rodrigo Marina, en Madrid con el primer equipo

No le salió nada mal la apuesta al recién promocionado técnico verdiblanco, ya que Reina tuvo las dos mejores ocasiones de un buen primer tiempo. En el minuto 3, el '10' firmaba el primer acercamiento de los locales y, tras un tramo en el que los locales sólo probaron fortuna con intento lejano de Borja Alonso, en el 30' hacía subir al marcador el 1-0 en una acción de pillería. Óscar Masqué dobla a Morante, cuyo pase sale demasiado largo. Aun así, el lateral la persigue hasta robar la cartera a José Albert tocándola lo justo para que Reina metiese la puntera para batir a Ramón.

El propio Carlos Reina pudo ampliar la renta para el Betis en el 36', tras un buen servicio de Morante, pero esta vez no tuvo tanta puntería. En el 45+2' la tuvo también Emmanuel -central al que se le caen los goles con el Juvenil-, tras un embarullado rechace el área del Ibiza, que antes del descanso sólo había inquietado en un remate de José Albert atrapado en dos tiempos por Manu González y en cabezazo de Iago Indias que se perdió ligeramente por encima del larguero. En la reanudación, eso sí, los insulares salieron fuertes y estrellaron un balón en el palo, por medio de nuevo del lateral izquierdo José Albert, que estaba en todas.

Segundo doblete consecutivo para Borja Alonso para anular la reacción del Ibiza

El Betis Deportivo captó el aviso y apostó por dar un pasito hacia adelante. Primero, avisó con un remate de cabeza de Morante que se fue lamiendo el palo y muy poco después, en el 59', hizo el 2-0 con un golazo espectacular: contragolpe fulgurante al que Morante pone pausa en el momento justo y Óscar Masqué aporta calidad para sortear al portero y ponerla casi sin ángulo en el área pequeña, donde entraba Borja Alonso listo para empujar a placer la pelota.

No se rindió el UD Ibiza, que en el 79', después del carrusel de cambios en ambos equipos, ponía emoción a la contienda anotando el 2-1 por medio del omnipresente José Albert, sin duda el mejor de los celestes. Con los visitantes intentando arriesgar en busca del empate, Borja Alonso estableció el 3-1 con otro golazo, esta vez de vaselina a sólo cuatro minutos para el final para hacer su segundo doblete seguido. El tanto acabó siendo providencial, pues Unai Medina hizo el definitivo 3-2 en el quinto minuto de añadido tras un pase de Del Olmo.

Este nuevo triunfo deja al Betis Deportivo decimoséptimo con 21 puntos. La salvación aún queda a siete puntos a la espera de ver qué pasa con el FC Cartagena, que marca esa decimoquinta plaza y cuyo partido ante el Sevilla Atlético ha sido suspendido por el temporal. Los murcianos (28 puntos) podrían caer al primero de los cinco puestos de descanso si el Juventud Torremolinos vence, caso en el que la UD Ibiza (29) se quedaría a sólo un punto de la quema.

Ficha técnica del Betis - Ibiza de Primera RFEF

3.- Betis Deportivo: Manu González; Óscar Masqué, Elyaz Zidane, Emmanuel, Ian Forns; Gnangoro (Sorroche 61'), Ismael Barea, Dani Pérez; Morante (Rafa Oya 75'), Borja Alonso y Carlos Reina (Yanis Senhadji 75').

2.- UD Ibiza: Ramón; Medina, Monju, Manu Pedre, José Albert; Mazeya (Izan 60'), Valls (Solà 80'), Iago Indias, Bebé (Del Olmo 80'); Svensson (Davo 60') y Fran Castillo.

Árbitro: Gerard Brull Acerete (Colegio Catalán). Amonestó a los locales Gnangoro, Dani Pérez, Elyaz, Emmanuel y Barea, así como a los visitantes Medina, Monju y Del Olmo.

Goles: 1-0 (30') Carlos Reina; 2-0 (59') Borja Alonso; 2-1 (74') José Albert; 3-1 (86') Borja Alonso; 3-2 (90+5') Unai Medina.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 23 de liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.