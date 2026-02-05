Cinco canteranos del Real Betis se cuelan en una lista con los mejores futbolistas jóvenes del fútbol español

El comité técnico de los premios Fútbol Draft da más motivos para que el club verdiblanco sigue presumiendo de sus escalafones inferiores, donde despuntan cinco talentos emergentes que se mueven entre el Juvenil A y el primer equipo

El Juvenil y el Betis Deportivo no paran de surtir de talento al primer equipo del Betis.Real Betis

El Real Betis sigue recibiendo motivos sobrados para presumir de su cantera. El Betis Deportivo comienza a reaccionar de la mano de Dani Fragoso, extécnico de un Juvenil que sigue lanzado, luchando por recuperar el liderato de la División de Honor, en cuartos de final de la Copa del Rey tras golear a CD Mensajero (9-0) y Granada CF (5-3) o con un pie en los octavos de la UEFA Youth League tras golear este pasado miércoles al Tottenham Hotspur (5-1). Por si faltasen argumentos, además hay hasta cinco cachorros verdiblancos que han sido incluidos entre los mejores talentos emergentes que hay actualmente en el fútbol español.

El portero Manu González, el lateral derecho Óscar Masqué, el mediocentro ofensivo Iván Corralejo y los atacantes Pablo García y José Antonio Morante se encuentran en una prestigiosa lista confeccionada por el comité de 'Fútbol Draft' que lideran los barcelonistas Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

El jurado que elige a los talentos jóvenes más destacados de España lo forman Javier Lasagabaster, director general de Futbol Draft; Paco Gallardo, seleccionador nacional sub 19; David Tenorio, seleccionador sub 18; y David Cubillo, seleccionador sub 14; además de Sergio García, técnico de la Sub 17, David Gordo, entrenador de la Sub 21, Manu Fernández, coordinador de las selecciones nacionales inferiores de la RFEF; y José María Movilla, director de Relaciones Institucionales de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Los futbolistas españoles seleccionados en el primer corte de Fútbol Draft

Antes de conocerse el nombre de los jugadores premiados en la gala final y repartidos en tres onces (Oro, Plata y Bronce), se hará otro corte la próxima semana en el que se reducirá el número de jugadores por puesto que continuarán en el proceso de selección. Estos son los futbolistas seleccionados clasificados en función de su demarcación y con el club al que pertenecen entre paréntesis.

- Porteros: Raúl Jiménez (Valencia), Manu González (Betis) , Simón García (Athletic), Javi Navarro (Real Madrid), Owen Bosh (Elche), Eder Aller (Barcelona) y Paulo Polo (Villarreal).

- Laterales derechos: Héctor Fort (Elche), Daniel Budesca (Villarreal), Jesús Fortea (Real Madrid), Aboubacar Sangare (Roma), J. Gibi (Girona), Valentín Pezzolesi (Las Palmas) y Óscar Masque (Betis) .

- Laterales izquierdos: Daniel Muñoz (Atlético de Madrdi), Víctor Valdepeñas, Diego Aguado (Real Madrid), Jofre Torrents (Barcelona), David Cordón (Getafe), Albert Navarro (Atalanta) y Jorge Salinas (Racing Santander).

- Centrales derechos: Pau Cubarsí, Alexis Olmedo (Barcelona), Jon Martín (Real Sociedad), Bruno Martínez (Juventus), Wellity Lucky (Liverpool), Joan Martínez (Real Madrid) y Ale Gomes (Zaragoza).

- Centrales izquierdos: Javier Gil (Juventus), Lucas Taibo (Sporting Portugal), Jaime Vázquez (Celta), Iker Calderón (Real Sociedad), Andrés Cuenca (Sporting Gijón), Anxo Rodríguez (Celta) y Mario Rivas (Real Madrid).

- Medio centros derechos: Jano Monserrate (Atlético de Madrid), Alex Granados (NXT), Thiago Pitarch (Real Madrid), Selton Sued (Athletic), Dilan Zárate (Inter Milán), Andrés Antañón (Celta) y Carlos Macía (Villarreal).

- Medio centros izquierdos: Marc Bernal, Tommy Marqués (Barcelona), Pau Prim (Al-Shamal), Izan Merino (Málaga), Hugo Burcio (Celta), Jorge Cestero (Real Madrid) y José Ángel Gaitán (Real Sociedad).

- Extremos derechos: Lamine Yamal (Barcelona), Pablo García (Betis) , Antonio José Cordero (Cádiz), Dani Díaz (Real Sociedad), Dani Yáñez (Real Madrid), Igor Oyono (Athletic) y José Ángel Gaitán (Villarreal)

- Extremos izquierdos: Jan Virgili (Mallorca), Ángel Arcos (Celta), Elijah Gift (Athletic), Ousmane Diallo (Borussia Dortmund), Paco Cortés (Levante), Álex Marchal (Real Sociedad) y José Antonio Morante (Betis) .

- Mediapuntas: Óscar Marcos (Celta), Quim Junyent, Juan Hernández, Toni Fernández, Dron Fernández (Barcelona), Iván Corralejo (Betis) y Pablo Menéndez (Oviedo)

- Delanteros: Marc Guiu (Chelsea), Francisco Esteban (Lecce), Omar Janneh (Lausana), Hugo López (Villarreal), Manex Lozano (Racing Santander), Sergio esteban y Miguel Llorente (Atlético de Madrid).