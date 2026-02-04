Rodrigo Marina, un calco de Pablo García: tira del juvenil, se afianza en el B y se asoma a la elite

Con ocho goles en cinco partidos, el cacereño dispara en la Youth League a los heliopolitanos, aunque es fijo con Dani Fragoso en el Deportivo y acaricia su estreno con Pellegrini

Se llevan mes y medio. Productos ambos de la prolífica generación de 2006, el mayor (Pablo García) es ya miembro de pleno de derecho de la primera plantilla del Real Betis, mientras que el menor (Rodrigo Marina) está siguiendo casi literalmente sus pasos de la 24/25. Entonces, el del Parque Alcosa tiró del juvenil A cuando llegaban las grandes ocasiones (Copa del Rey y Youth League), mientras que se hacía un sitio preferente en el Betis Deportivo y se asomaba a la elite a las órdenes de Manuel Pellegrini. Ahora, el cacereño, que ya fue convocado y se quedó a las puertas del debut ante el PAOK de Salónica, 'amenaza' su marca preñada de polivalencia.

La imagen icónica de ambos abrazados mientras levantan la Copa de Campeones hace unos meses es la última de muchas juntos desde que el extremo, toda la vida en Los Bermejales (desde prebenjamines), y el delantero centro, aterrizado en cadetes, compartieron ataque en las dos últimas categorías de cantera. El ojeador que 'trajo' a este último, Álex Lombardero, que se estrenó con él en sus siete temporadas ya como 'scout' en Extremadura, ya sabía lo que podía dar de sí este 'tanque' de 1,88 y una voracidad imparable a sus 19 años.

"Rodri Marina fue el primero del que me mandaron hacer un informe escrito, aunque aporté otro audiovisual. Me llamó la atención, pero recuerdo que era una locura jugando también al baloncesto. La trayectoria es brutal, siendo hasta internacional sub 18. La piedra en el camino es que tuvo una lesión grave, pero ya ha salido y vuelto por sus fueros", contaba a ESTADIO Deportivo hace ahora casi un año. Desde entonces, el '9' está desatado: once goles y tres asistencias en 23 partidos (3+2 en 18 con el Betis Deportivo en Primera RFEF y 8+1 en 5 con el juvenil A).

Muy cerca ya del registro de Pablo García la campaña pasada, que cerró con 13 tantos y siete asistencias en 33 encuentros oficiales con el primer filial y el División de Honor Juvenil, más otros cinco sin anotar ni dar pases de gol a las órdenes del 'Ingeniero', ha vuelto a ser decisivo Rodrigo Marina con un 'hat-trick' frente al Tottenham este miércoles que vale un histórico pase a octavos de final de la Youth League. Renovado hasta el 30 de junio de 2028 a principios de esta campaña, más valdrá al Real Betis blindarlo cuanto antes.

A por el 'pichichi' de la Youth League, con dos pilares como Morante y Manu González

Rodrigo Marina es, actualmente, el segundo máximo goleador de la UEFA Youth League, con ocho dianas en cinco partidos, aunque presenta mejor promedio (1,60) que el líder oficial de la tabla, el neerlandés de ascendencia turca Emre Ünuvar, que ha firmado nueve goles con el Ajax, pero en seis choques (1,50). Con ocho también está Gonçalo Moreira, del Benfica. Éste sí podrá discutirle el 'pichichi', porque el equipo del primero ya está eliminado. Junto al extremeño, aparece como máximo asistente de la competición José Antonio Morante (con cuatro, como otros ocho futbolistas), mientras que el meta Manu González es el menos goleado (4), aunque el tercero con mejor promedio (0,80).