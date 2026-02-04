Betis 5-1 Tottenham: Una apisonadora rumbo a octavos de final

Tras 'merendarse' al Oporto, los verdiblancos remontan el tanto inicial de los 'Spurs' y resuelven con una goleada al descanso y una reanudación plena de oficio e inteligencia

La euforia en el vestuario local de Los Bermejales por la brillante clasificación de los pupilos de Javi Barrero.RBB

El juvenil A del Real Betis, que no ha acusado ni mucho menos el cambio en el banquillo, sigue también firme en la Youth League tras vapulear al Oporto en la antesala de las eliminatorias decisivas. Le tocó remontar esta vez, como en la Copa del Rey, ante el Tottenham, que aprovechó la primera que tuvo, aunque un fenomenal Morante lideró una reacción con gol y asistencia a Rodrigo Marina, quien abrocharía el póquer al filo del descanso, pues había atinado antes Emmanuel. El cacereño, autor de la 'manita' nada más volver de vestuarios, apagó cualquier amago de reacción londinense.

Antes de cumplirse el tercer minuto ya se había puesto de gol el cuadro anfitrión, pero Hardy se cruzó providencialmente para que Morante no cruzara a la red en el mano a mano tras un gran pase interior de Masqué. No perdonaría a renglón seguido Williams-Barnett, que sólo tuvo que empujar desde cerca un servicio raso de Tynan Thompson que se paseó por el área. Pecaron de falta de contundencia los de Javi Barrero, que trataron de reaccionar sin más dilación, aunque Upson abortaba en boca de gol el centro-chut del extremo cigarrero.

Tenían que asumir riesgos los heliopolitanos, quizás demasiado acelerados y precipitados en sus decisiones, con lo que los 'Spurs' se frotaban las manos a la contra. Así, un inoportuno resbalón de De Roa dio 'chances' a Tynan Thompson, aunque se rehizo a tiempo la defensa verdiblanca. Viendo que por fuera Rubén de Sá caía continuamente en fuera de juego, asumió la responsabilidad Morante, quien, tras probar desde fuera los reflejos de Dylan Thompson, le batió por bajo al filo del ecuador de esta fase en una cabalgada que abrochó con enorme calidad.

Incluso, el atacante de La Puebla del Río tuvo la remontada en la siguiente jugada, tras unas manos fuera de su área del portero de Norwich, que desvió a córner con la yema de los dedos la correspondiente falta directa botada por el '17'. Fue la antesala del volteo en el marcador, que fue una realidad en el 26: sirvió Morante al 'cajón', peinó Rodrigo Marina y la terminó introduciendo en su propia meta, en su intento por despejarla, el central Upson. Desaguisado arreglado sin más dilación.

Para colmo de bienes, Emmanuel N'Agoran, que se había incorporado en un córner, recogía un balón suelta para poner su latigazo de zurda en la misma escuadra, reclamando el protagonismo ganado en la Copa del Rey en la remontada al Granada. A ocho del intermedio, pecó de individualista el autor del segundo, que se la jugó muy escorado con Rubén de Sá mejor situado para remachar, aunque se libró a continuación el Real Betis de que su oponente se metiera en el partido, pues Elliott-Parris falló solo a bocajarro después de un jugadón de Williams-Barnett.

Los 'killers' rara vez indultan repetidamente a su rival y Rodrigo Marina firmaría un doblete preñado de oportunismo y fe: el ariete cacereño persiguió un balón en largo desde la zaga con mucha ventaja para Dylan Thompson, escoltado por Upson, pero el cancerbero falló estrepitosamente en su intento de despeje y no pudo luego reaccionar, como tampoco el central londinense, para agarrar al '9' haciéndole penalti o anticiparse, ganando la pugna a puerta vacía el heliopolitano, que punteó el cuarto, séptimo de su cuenta particular.

En la reanudación, más de lo mismo, hasta el punto de que Rubén de Sá estrellaba en cuerpos amigo y enemigo su disparo a quemarropa, después de que Rica Fúnez resbalara con todo a favor. Pero no había hueco para la relajación. De hecho, Curro Macías impedía que Williams-Barnett empujara a placer un rechace del ya batido Manu González. Pero Rodrigo Marina estaba con la flechita para arriba y redondeó el 'hat-trick' antes del cuarto de hora al remachar un córner mal botado por Iván Corralejo que se pasó por el área pequeña.

Se empleó a fondo el cancerbero de Isla Mayor para evitar el tanto desde la frontal de Olusesi en pleno carrusel de cambios, pues fue dando descanso ya Javi Barrero a los más habituales del Betis Deportivo, que tiene el domingo a mediodía una nueva final por la permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF ante la UD Ibiza en Los Bermejales. Uno de los que salió de refresco, Antonio González, se entretuvo en un mano a mano en el que le taponó Byrne, lesionado en esa misma acción. Con un fallo a bocajarro de Lehane terminó la brillante remontada bética.

Ficha técnica del Real Betis - Tottenham Hotspur de la UEFA Youth League

Real Betis: Manu González; Masqué (Mario Navarro 66'), Curro Macías, Emmanuel N'Agoran, De Roa; Migue Romero, Rica Fúnez (Marcos Mora 80'); Morante (Antonio González 66'), Corralejo (Enzo Fierro 71'), Rubén de Sá; y Rodrigo Marina (Nikita Doronins 71').

Tottenham Hotspur: Dylan Thompson; Rowswell, Upson, Hardy, Byrne (Tingey 76'); Hall (Leo Black 60'), Olusesi, Williams-Barnett (Wellspring 76'); Adewole (Lehane 60'), Tynan Thompson y Elliott-Parris (Boast 84').

Árbitro: Marc Nagtegaal (neerlandés). Amarillas a los locales Rica Fúnez, Corralejo y Migue Romero, así como a los visitantes Dylan Thompson, Olusesi y Upson.

Goles: 0-1 (6') Williams-Barnett; 1-1 (22') Morante; 2-1 (26') Rodrigo Marina; 3-1 (32') Emmanuel N'Agoran; 4-1 (45') Rodrigo Marina; 5-1 (59') Rodrigo Marina.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la eliminatoria de dieciseisavos de final de la UEFA Youth League, disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla ante 852 espectadores pese al mal tiempo.