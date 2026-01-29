El sorprendente precio que el Valencia le ha puesto a Raúl Jiménez ante las ofertas de Inglaterra e Italia

El club che lanza un mensaje a los grandes que pudieran pensar en llevarse a una de las perlas de su cantera. El meta internacional sub 20 acaba contrato el próximo 30 de junio, pero está todo acordado para que renueve hasta 2028

Enfrascado aún en un mercado de enero que ha traído a Mestalla los fichajes de Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez, el Valencia no descarta una 'guinda' final en forma cuarto refuerzo, aunque para ello es necesario que se produzca alguna salida. Pero al mismo tiempo, también se trabaja pensando en el futuro. Y uno de los focos, inevitablemente, se centra en la portería, pues la confección de la misma de cara a la próxima temporada está en el aire.

No será fácil retener al ahora lesionado Julen Agirrezabala, pues la opción de compra pactada con el Athletic es bastante elevada, mientras que con Dimitrievski se da por hecho que hará las maletas una vez que concluya su contrato a final de temporada. Esto deja a Cristian Rivero, renovado hasta 2027, como único meta con un sitio asegurado. Aunque la idea es que su rol de tercer cancerbero lo ocupe el joven Vicent Abril, que ya viene entrenando con el primer equipo desde la lesión de Agirrezabala.

Leicester y Módena han llamado a su puerta

Pero más abajo, el futuro parece asegurado también con Raúl Jiménez, que al igual que el portero titular del Valencia Mestalla estuvo presente meses atrás en el Mundial sub 20. Son muchas las esperanzas puestas en el alicantino, que aterrizó en la cantera che en 2020 procedente del Elche. Desde entonces ha ido quemando etapas tanto en la Academia como en las categorías inferiores de la 'Roja', siendo un habitual tanto en la sub 17 como en la sub 19. Pero su continuidad estaba en el aire al acabar contrato el próximo 30 de junio.

Durante este tiempo, el joven guardameta de 19 años ha podido comprometerse con cualquier club. Y no le han faltado ofertas. Desde Inglaterra se ha interesado el Leicester City, mientras que en Italia ha sido objetivo del Módena, de la Serie B. Pero ha decidido seguir en el Valencia y semanas atrás alcanzó un acuerdo de renovación hasta 2028 que debe hacerse oficial en breve.

60 millones de euros de cláusula de rescisión

La sorpresa llega con su cláusula de rescisión, que se elevará a 60 millones de euros, según el diario As. De este modo, la entidad che pretende blindar a un portero de futuro para el que hay una hoja de ruta trazada. Así, se espera que esta misma campaña acabe haciéndose con el puesto en el filial que dirige Miguel Ángel Angulo en Segunda RFEF, con el que ya debutó el pasado curso. Una lesión le ha mantenido fuera de combate más de dos meses, pero ya la pasada jornada regresó a la convocatoria y está en disposición de pelear por la titularidad.

Podría salir cedido en verano

De cara a la 26/27, por su parte, se ha acordado con el propio Raúl Jiménez que se escucharán ofertas de cesión para que pueda foguearse en una categoría superior. Todo ello, con un objetivo en mente: su ascenso a la primera plantilla a medio plazo. De momento, con el precio de su libertad el Valencia lanza un claro mensaje para espantar a los grandes que pudieran pensar en llevárselo.