El Valencia ya tiene su primera pieza en la reconstrucción de la portería

La continuidad de los tres cancerberos de la presente campaña está más que en el aire, por lo que la dirección deportiva che ya trabaja en una renovación total del puesto. Como tercer portero el plan es promocionar al joven Vicent Abril, cuya evolución convence a Carlos Corberán

La portería del Valencia está completamente en el aire de cara a la próxima temporada. La nueva dirección deportiva confeccionada por Ron Gourlay ya sabe que tendrá que moverse en verano y hay muchas opciones de que tenga que confeccionar un trío completamente nuevo de cancerberos, que son los que desea tener a sus órdenes Carlos Corberán. Pero una de las soluciones podría estar en casa, concretamente en el filial, valorándose el ascenso del joven Vicent Abril para adoptar el rol de tercer portero.

Ya convenció a Corberán en verano

El canterano che ya lleva tiempo en dinámica del primer equipo y el técnico de Cheste lo sigue muy de cerca, mostrándose muy satisfecho con la evolución que viene protagonizando. En pretemporada ya dejó buenas sensaciones durante los entrenamientos, después de que debutase en octubre del pasado año en un amistoso ante México, aún con Baraja en el banquillo, y esta campaña, su segunda en el Valencia Mestalla, le está sirviendo para dar otro paso al frente.

A sus 20 años, el valenciano se ha consolidado en el once de Miguel Ángel Angulo y viene firmando actuaciones notables, como la del pasado fin de semana ante el Girona B, resultando decisivo para la victoria che por 1-0 al detener un penalti. Apenas se ha ausentado durante el tiempo que acudió el Mundial sub 20 con la selección española, confirmando con ello que se trata de un portero de futuro al que en Mestalla ven cada vez más preparado también para el presente. Por ello, la idea es que sea una de las piezas en la futura reconstrucción de la meta, tal y como ha informado Superdeporte.

El contrato de Vicent Abril, la apuesta de Cañizares

El Valencia, por su parte, lo tiene bien atado con un contrato hasta 2028 prorrogable por una temporada más, tras el acuerdo de renovación alcanzado el pasado verano. Y si nada se tuerce, seguirá el plan que aconsejó recientemente Santiago Cañizares, quien apostó por tener como tercer portero a "un chico de la Academia VCF, que además tienes uno internacional".

Adiós a Rivero y Dimitrievski

De este modo, Vicent Abril ocuparía el lugar de Cristian Rivero, que regresó el pasado verano de su cesión en el Albacete y optó a sus 27 años por cumplir su último año de contrato sin opciones de ponerse bajo palos. Por delante tiene a Dimitreivski, con el que Corberán ha limado asperezas dándole la titularidad en la Copa del Rey, aunque nadie duda de que el macedonio hará también las maletas a final de curso como agente libre, después de que incluso haya recibido una sanción económica por criticar la titularidad 'por contrato' de Julen Agirrezabala.

Las opciones para la continuidad de Agirrezabala

Solo queda en el aire, por tanto, la continuidad del guardameta vasco, la cual será también complicada. En el club che tiene asumido que es imposible asumir la opción de compra pactada con el Athletic, que se eleva por encima de los 10 millones de euros. Por tanto, todo pasa por renegociar a la baja o lograr un nuevo préstamo, pues en el club bilbaíno tiene claro que el titular seguirá siendo Unai Simón. Así pues, será clave la voluntad del propio Agirrezabala, que podría recibir otras ofertas más atractivas. Mientras tanto, se baraja el nombre de Antonio Sivera, del Deportivo Alavés, que ya fue tentado el pasado verano.