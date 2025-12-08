El Valencia, uno de los peores visitantes, amenaza el fortín del Metropolitano: "Hay que apretarse los machos"

Luis Rioja no descarta dar la campanada en el feudo del Atlético de Madrid, que solo ha cedido un empate en sus 11 encuentros como local entre LaLiga y la Champions. El conjunto che, por contra, apenas ha rascado tres puntos a domicilio

Aunque no consigue despegarse del todo de unos puestos de descenso que se encuentra ahora a tres puntos, el Valencia atraviesa su mejor momento de la temporada al menos en cuanto a resultados. Con el empate a uno de este pasado domingo ante el Sevilla FC, merced a un tanto de Hugo Duro en la prolongación, son ya cuatro las jornadas consecutivas sin perder enlazadas por el conjunto che, que en esta serie sumó idénticas igualadas a uno frente a Rayo vallecano y Real Betis y doblegó al Levante en el derbi de la capital del Turia.

Ahora, los de Corberán deberán hacer frente a una durísima prueba de fuego ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, donde el cuadro colchonero se viene mostrado casi inexpugnable. De hecho, no conoce la derrota, firmando hasta la fecha diez victorias y un empate, ante el Elche, en sus once compromisos como local entre LaLiga y la Champions. Pero en el conjunto valencianista confían en dar la campanada, aun conscientes de que no será una empresa sencilla.

Solo tres puntos lejos de Mestalla

Así lo expresó el extremo Luis Rioja, que expresó las ganas que existen en el vestuario por lograr la primera victoria liguera lejos de Mestalla, donde hasta ahora el equipo che solo solo ha sido capaz de sumar tres puntos fruto de otros tantos empates. Un pobre registro que le coloca entre los peores visitantes de LaLiga, igualado con Girona y Elche y sólo por encima de un Osasuna que apenas ha sumado dos puntos.

“Sabemos que vamos a un campo muy complicado en el que nos va a tocar sufrir, en el que tendremos que apretarnos los machos, pero trabajaremos para lograr un resultado positivo. Vamos a intentar competir lo mejor posible e intentar que los aficionados se sientan orgullosos del juego que haga allí el equipo. Y, por supuesto, intentar ganar el partido, aunque sabemos que es un campo muy complicado”, insistió en declaraciones al club.

El valor del empate ante el Sevilla

Además, el futbolista de Las Cabezas de San Juan, recién renovado, quiso darle importancia al empate conseguido ante el Sevilla. “Hay que darle valor a que llevamos cuatro partidos sin perder, cinco contando el de Copa. Pero, no estoy para nada satisfecho. El partido era un partido para haber sacado los tres puntos en Mestalla. El equipo estaba preparado, había trabajado muy bien para ello después de la semana tan física que hemos tenido. Y bueno, al final hemos salvado un punto que al menos sirve para prolongar la racha y puntuar. Hemos salvado ese punto que era lo mínimo que merecía el equipo, que ha propuesto más y creo que era el único que quería jugar el partido. Y tenemos que valorarlo, aunque es verdad que vamos fastidiados porque nos gustaría haber sacado los tres puntos”, sentenció.