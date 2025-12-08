Hugo Duro muestra el penalti de Carmona y lanza una queja: "Que nos lo expliquen"

Tras reclamar una pena máxima tras el empate ante el Sevilla FC, el delantero del Valencia utilizó sus redes sociales para demostrar el codazo del lateral sevillista y pedir a los árbitros que unifiquen sus criterios

Una vez más, Hugo Duro salvó los muebles para el Valencia. Su gol en el minuto 93 ante el Sevilla FC permitió sumar un empate que no saca de pobre al conjunto che, aunque al menos permite aumentar a tres puntos el colchón con respecto al descenso y no separarse del que se presume será un rival directo en la pelea por mantener la categoría. Pero ese momento de felicidad que siempre supone evitar la derrota cuando el final se acerca no fue motivo suficiente para evitar el cabreo del delantero che, que ya suma cinco tantos en el campeonato liguero.

Las explicaciones de Cuadra Fernández

Tras el encuentro, el getafense reclamaba que fue objeto de un penalti no pitado por un codazo de Carmona. Es más, desvelaba en los micrófonos de Movistar+ LaLiga que le había pedido explicaciones por ello a Cuadra Fernández, sin que el colegiado madrileño le hubiese convencido con sus argumentos. “Lo he hablado con él al descanso y me dice que solo intenta correr. Ugrinic también intenta correr y le pitan falta; otro jugador del Sevilla le da a Diego y pitan falta… No me ha convencido”, señaló visiblemente molesto.

Pero el goleador valencianista no se ha quedado ahí. Siempre activo en las redes sociales, ha publicado una historia en su cuenta de Instagram para elevar su queja al colectivo arbitral y pedir que se aclarar los criterios con respecto a ese tipo de jugadas. “No es excusa, pero que nos expliquen cuáles sí y cuáles no”, destacó al respecto, acompañando sus palabras de la captura del momento en el que el lateral sevillista le mete su brazo izquierdo sobre el rostro.

Apuesta por pasar página

Pese a todo, el ariete che quiso sacar una lectura positiva de un empate que eleva a cuatro la racha de choques consecutivos sin caer derrotados en LaLiga, aunque en esa serie solo se han obtenido 6 puntos de 12 posibles. "Hay que tratar de mantener la racha de no perder y sumar de tres en tres. Es lo mínimo que este equipo tiene que dar. Se puede jugar mejor o peor, pueden salir las cosas o no, pero el esfuerzo y la lucha son innegociables. El equipo lo ha dado todo y nos llevamos un punto, aunque nos hubiera gustado llevarnos tres, pero es bueno también por conforme se ha dado el partido. Hay que quedarse con el esfuerzo", afirmó en declaraciones al club.