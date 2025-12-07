Carlos Corberán señala a Cuadra Fernández y al VAR por no pitar penalti a Hugo Duro en el Valencia - Sevilla: "Se lleva un golpe en la nariz"

El entrenador del Valencia CF no ha hecho demasiada autocrítica tras el empate a uno entre su equipo y el Sevilla FC y se ha quejado de que el árbitro del partido no haya ido ni siquiera a revisar la acción que podría haber cambiado el desarrollo del encuentro desde la primera parte

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha comparecido en rueda de prensa después del empate de su equipo contra el Sevilla FC (1-1). El técnico ha repasado la actualidad y la actuación de su Valencia CF, pero se ha quejado bastante de que Cuadra Fernández, árbitro del choque, no haya revisado un posible penalti de Carmona sobre Hugo Duro, que también lo ha reclamado, en la primera parte.

Carlos Corberán ha comenzado su intervención ante los medios de comunicación señalando que Cuadra Fernández y el VAR debieron revisar el posible penalti de Carmona a Hugo Duro en la primera parte. "Mi análisis del partido tiene que ver más con las cosas que nosotros podemos controlar, con lo que hacemos en el juego, que con el papel que desarrolla el árbitro. Nosotros siempre creemos en la justicia y el que vela por la justicia es el árbitro. Hay acciones puntuales del partido. Está claro que Hugo Duro tiene que cambiar la camiseta porque se lleva un golpe en la nariz. Es una acción para poder revisar con el VAR, pues entiendo que se debe de revisar. Pero si no lo creen así, pues hay aspectos que no puedo controlar. Y en este caso el arbitraje es algo que no podemos controlar".

A continuación, Corberán ha analizado el empate contra el Sevilla FC. "Un partido muy físico, un partido, te lo definiría como muy trabado, en el que nos ha costado imponernos, nos ha costado generar ocasiones. Es verdad que tampoco el Sevilla nos ha generado grandes ocasiones, pero sí es verdad que también nos hemos desajustado al principio de la segunda mitad y ahí es cuando ellos nos han superado dos o tres veces la presión y han conseguido adelantarse. Y un partido en el que, con lo espeso que estaba siendo y lo difícil, el equipo no se ha rendido de nuevo y una vez más ha luchado hasta el final, hasta el tiempo añadido".

Corberán analiza el estado de forma de Javi Guerra y Tárrega

Carlos Corberán ha respondido de la siguiente manera cuando ha sido preguntado por el bajo rendimiento de Javi Guerra en los últimos partidos. "A mí los cambios no me preocupan cuando son porque hay jugadores en el banquillo que nos pueden aportar. Yo creo que hoy destacaría el papel de los jugadores que han entrado del banquillo, porque para mí todos ellos han tenido un aporte a nivel de energía, un aporte a nivel de presencia y han sido capaces de ayudar, junto con los que se han quedado en el partido, a revolucionar el partido y a generar cantidad, o al menos volumen, de acercamientos al área que nos permitan generar ocasiones".

También ha tenido palabras para Tárrega al que ha defendido después de que el central se haya marcado un gol en propia portería en el partido contra el Sevilla FC. "A partir de ahora analizaremos los jugadores disponibles, si recuperamos a Diakhaby o todavía no podemos recuperar a Diakhaby y veremos cuál es la mejor forma de afrontar el próximo partido, que todavía quedan seis días o siete para poder afrontarlo. En cuanto al partido de hoy, la acción del gol para mí no señala en ningún momento a César Tárrega, porque es una acción donde el equipo rival ha conseguido superarnos presión".