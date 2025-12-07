Castrín: "Fue un palo duro, pero los detalles marcan la diferencia"

El central gallego, "muy cómodo" junto a Azpilicueta y Gudelj en la primera línea de tres, vio "un partido muy completo de todos, de los mejores a nivel táctico y grupal"

"Fue un palo duro al final del partido. Hicimos un encuentro muy completo a nivel general todos los compañeros. Creo que fue uno de los mejores partidos a nivel táctico y grupal. Son detalles finales los que marcan la diferencia", aseguraba en la zona mixta de Mestalla un Andrés Castrín que fue, sin duda, de los mejores en blanquirrojo este domingo. Con una pléyade de bajas, podría seguir jugando. Formó el gallego en el vértice izquierdo de una defensa de tres centrales, con César Azpilicueta y Nemanja Gudelj más a su derecha, aportando oficio y experiencia, aunque el '32' brilló por encima del navarro y del serbio: tres intercepciones, nueve despejes, dos tiros bloqueados, siete recuperaciones y sólo dos faltas, ganando cuatro de sus ocho duelos por abajo, con un 81% de acierto en el pase además.

Un 1-5-3-1-1 con el que el ex del CD Lugo se sintió "muy a gusto y cómodo. También, jugar con gente tan veterana y con tanta experiencia te da mucha confianza. Te colocan bien, están constantemente hablándote para estar concentrado... Eso es lo que ayuda a estar bien". Una experiencia que, sin duda, habría sido redonda de haber podido mantener la portería a cero, pero Nemanja Gudelj se despistó en la marca de Hugo Duro en el minuto 93 y Andrés Castrín dudó unas milésimas de segundo entre acompañarle para taponar un posible centro-chut en dirección a Odysseas Vlachodimos o salir al encuentro del ex ariete del Getafe CF, momento que éste aprovecfó para mandar el pase de Filip Ugrinic al fondo de las mallas desde muy cerca. Luego, los locales reclamaron un penalti que Cuadra Fernández no vio.

Alegría compartida con su amigo Oso: "Me alegro tanto por él como por jugar yo"

"Me alegro tanto por él como por jugar yo. Desde que llegué a Sevilla es un apoyo muy grande e hicimos mucha relación desde el primer día. Compartir campo en Primera división es un orgullo y un sueño para los dos", zanjaba el de Riotorto acerca de Joaquín Martínez, conocido deportivamente como Oso, que estrenó titularidad en LaLiga con el primer equipo sevillista. En realidad, el de este domingo era el debut del carrilero zurdo de Torrevieja en el campeonato regular, pues tuvo una oportunidad testimonial en la Copa del Rey 23/24 a las órdenes de Diego Alonso en la visita al Atlético Astorga, actuando de inicio con Matías Almeyda este curso en Toledo y Almendralejo. Tras quince citaciones infructuosas, le llegó la oportunidad ante el Valencia CF, sirviendo el centro que César Tárrega convirtió en el 0-1.