Almeyda lamenta que se escapara "por poquito", riñe a Oso y niega un comentario machista

El 'Pelado' desvelaba que, aunque está "muy feliz" por el de Torrevieja y Castrín, sustituyó al primero por que, "en una última acción, volvía medio caminando; es el mejor momento para decirle que eso no se hace"; además, explicó su amarilla y que no faltó al respeto a Guadalupe Porras

"Fue una lástima, porque lo teníamos casi ganado. Valoro el funcionamiento, la entrega y la interpretación; trabajamos realmente como equipo y, al final, se nos escapó por poquito. Me quedo con todo eso. Creo que los muchachos hicieron un gran partido", apuntaba Matías Almeyda tras el encuentro en los medios oficiales de un Sevilla FC que sólo pudo traerse un punto de Mestalla, donde ganaba por 0-1 en el minuto 92, aunque merced a un autogol del che César Tárrega. Quizás por eso, el 'Pelado' se conformaba en cierta forma: "Todos los partidos son importantes. Es importante alguna vez empezar a empatar, más allá de que íbamos ganando. Me quedo con ese riesgo, la presentación y la entrega. El equipo funcionó en cosas que hablamos durante la semana, en la que se cometieron bastante errores. Hoy, hasta el final, se hizo bien".

Se mostraba el míster argentino especialmente satisfecho por la aportación de los dos chavales que ha promocionado desde el filial y que, debido a las muchas bajas, saltaron desde el inicio, aunque tuvo una reprimenda para el carrilero: "Me pone feliz por Oso y por Castrín. Han jugado los dos, como todo el equipo, con mucha personalidad. Y me pone feliz por el Sevilla, porque son jugadores que salen de la cantera del Sevilla en un momento difícil. Están demostrando que quieren estar. A Joaquín lo saqué porque, en una ultima acción, lo vi que volvía medio caminando, y no quiero eso. Es el mejor momento para decirle que eso no se hace. Si corre, juega, y si no corre, afuera". Ya en sala de prensa, el ex preparador del AEK de Atenas, que espera volver a ganarse la confianza de su afición, se explayó sobre varios aspectos:

Sensaciones

"Me quedan, obviamente, más buenas que otra cosa. Jugamos un partido inteligente, en el que sabíamos que el rival tiene sus virtudes y lo pudimos bloquear hasta la última acción. Tuvimos bastante tenencias. Sabíamos dónde encontrar el balón libre. Tuvimos en el primer tiempo uno o dos contragolpes, que es lo que habíamos planificado que se iba a generar. Después, me quedo con la actitud de los jugadores, con la entrega y la inteligencia para interpretar otro sistema que no habíamos utilizado hasta hoy. Y con esas ganas. También valoro al rival, en un estadio espectacular donde siempre es difícil jugar. Creo que por ahí se nos fueron esos puntitos sobre el final".

Un despiste letal al final

"Hemos corregido un montón de cosas en comparación con otros partidos. Veníamos de la Copa, donde habíamos ganado y hubo poco descanso para todos los equipos. Tuvimos que cambiar el sistema porque tenemos gente afuera. Entonces, sabíamos que nos teníamos que hacer fuertes desde algún lugar, y empezamos desde atrás hacia adelante. El equipo fue ordenado, cosa que hace dos días en comparecencia de prensa dije que perdimos orden. El equipo fue rápido en recuperación, cosa que en otros partidos, no. Hay muchas cosas que corregimos, que veníamos haciendo de otra manera que no estaba bien; hoy lo hicimos bien, pero no modifica lo que pensamos nosotros de acá al futuro. Obviamente, queríamos ganar el partido, pero el punto sirve. Hay que sumar".

¿Empate justo?

"No sé, nunca hablo de justicia. Habría que ver cómo mira cada uno los números para ver qué es justo y qué no. Y lo que es justo para uno puede ser injusto para el otro. No lo miro desde ese lugar, sino como algo positivo para nosotros en funcionamiento, en concentración, en ubicación, en orden, en disciplina... Cuando la teníamos, teníamos buen control de juego, moviéndola de un sector a otros en un campo donde es difícil lograr eso".

Rivales directos por la permanencia

"Hay un montón de equipos. Seremos parte de esa lucha, pero no sólo nosotros dos, sino todos los que estamos con la misma cantidad de puntos. La entrega es lo que te va a llevar a ganar más puntos. Veníamos de una derrota donde perdimos un derbi y es muy doloroso. Este punto nos va a servir. Hemos empatado muy poco en lo que llevamos de torneo. Seguramente, si hubiéramos empatado más partidos, tendríamos más puntos. Pero esto no va de merecer, sino de concretar y hacerlo con hechos. Mentalmente estamos muy bien, porque veo unión, veo entrega, veo ganas y veo que no estamos contentos por que empatamos. No lo pudimos ganar cuando prácticamente estaba ganado, pero hay que seguir porque esto es largo".

Cuadra Fernández le deja sin palabras: "No me supo responder y prefiero no hablar de este señor; en el fútbol somos iguales, ¿no?"

"Le pregunté por la amarilla, pero no supo responder. Entonces, quedé ahí y no hablo. Que alguna vez hablen ellos", apuntaba Matías Almeyda acerca de su conversación a la vuelta de vestuarios en el descanso con Cuadra Fernández y que recogieron las cámaras de Movistar Plus LaLiga. En las imágenes se ve cómo el argentino pide explicaciones al balear, que le insta a callarse y no se las da. En un momento, incluye en la charla a su asistente, Guadalupe Porras, dejando entrever como que ésta le había avisado para que le amonestara, insistiendo el entrenador blanquirrojo en que no le había faltado al respeto, como dejó claro en la plataforma de Telefónica: "Pregunté a la asistente por qué amonestaban a Peque. Y no me supo responder. Me dijo que le estaban faltando al respeto. Tengo tres hijas mujeres. Una mujer madre. No falto al respeto a las mujeres. Entonces, me gusta que me contesten bien, y por eso fui amonestado. Entonces, después intenté que me diera una explicación el árbitro y me dijo, nada, que era por eso. Porque yo no mido. Somos iguales. Si estamos en fútbol somos iguales, ¿no? En la vida somos iguales". Cuestionado en la sala de prensa por otra acción polémica, zanjó: "No hablo. No la vi tampoco. Prefiero no hablar de este señor".