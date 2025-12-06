Lista de 21 para Mestalla de un Almeyda con ocho menos

Caen respecto a la visita a Almendralejo en Copa tanto el sancionado Isaac Romero como los lesionados de última hora Juanlu y Kike Salas

La expedición del Sevilla FC a Mestalla, donde este domingo visitará a partir de las 16:15 horas (pese a los intentos de instituciones y autoridades locales) al Valencia CF, ha partido en la tarde de este sábado con sólo 21 jugadores, ya que el míster blanquirrojo tiene hasta ocho ausencias obligadas respecto a la visita del jueves al CD Extremadura 1924 en la Copa del Rey, saldada con una apurada clasificación nervionense a dieciseisavos de final. Son, por fortuna, 'sólo' esas, un sólo entre muchas comillas. A saber: debe cumplir el primero de sus dos partidos de sanción (que parecieron pocos a Apelación, por cierto) Isaac Romero por su expulsión en El Gran Derbi ante el Real Betis, mientras que la enfermería se cobra dos nuevas víctimas intersemanales.

En este sentido, Juanlu Sánchez tuvo que retirarse precipitadamente en el Francisco de la Hera por culpa de una lesión en el aductor largo del muslo izquierdo, mientras que Kike Salas arrastra una sobrecarga en la zona del pubis, lo que les hace unirse a los consabidos Tanguy Nianzou, Rubén Vargas, Gabriel Suazo, Marcao Teixeira y Adnan Januzaj, todos ellos con dolencias de carácter muscular, salvo en el caso del central brasileño, que padece una sobrecarga ósea en el pie izquierdo que se produjo igualmente al caer mal en un salto con el 'Cucho' Hernández en el duelo de la máxima rivalidad hispalense. Encima, continúa apercibido de sanción 'Peque' Fernández, aparte del zaguero francés, que no podrá arriesgarse muy a su pesar a ver la quinta del ciclo de amonestaciones hasta que arranque seguramente ya 2026..

La lista de 21 convocados para el Valencia-Sevilla

Deberá recurrir, de nuevo, al filial Matías Almeyda ante la plaga de bajas, con afectación a todas las líneas, que arrastra para la visita a un Valencia CF infinitamente más fiable en su estadio que a domicilio. Los 21 elegidos para el choque de esta jornada 15ª de LaLiga EA Sports son los siguientes: los guardametas Odysseas Vlachodimos, Örjan Nyland y Alberto Flores; los defensas José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Ramón Martínez, Fábio Cardoso, Andrés Castrín y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Nemanja Gudelj, Manu Bueno, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow, Joan Jordán, Chidera Ejuke, Miguel Sierra, Alfon González y 'Peque' Fernández; así como los delanteros Alexis Sánchez y Akor Adams.