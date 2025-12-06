Corberán elogia al Sevilla y analiza a Lucas Beltrán, Ramazani y Danjuma

El entrenador del Valencia CF ha destacado el nivel físico del equipo que entrena Matías Almeyda y ha recordado la victoria del conjunto sevillista contra el FC Barcelona. Por otro lado, se ha mostrado contentos con algunos de sus futbolistas

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha comparecido en rueda de prensa antes del partido que va a jugar su equipo contra el Sevilla FC en donde necesitan la victoria para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división. El técnico ha elogiado a su rival, destacando su alto nivel físico y la victoria que logró contra el FC Barcelona semanas atrás, y también se ha mostrado contento con algunos de sus jugadores como Danjuma y Lucas Beltrán, Por otro lado ha aclarado que Ramazani está bien.

Carlos Corberán ha explicado la carga de partidos que han tenido sus jugadores esta semana. "Nos ocupa cuidar cada detalles, porque estamos en una semana muy exigente, vamos a jugar tres partidos con menos de 72 horas, que es el mínimo. Por eso entrenaremos por la tarde para hacer un poquito más, pero no mucho más porque el partido es a las cuatro de la tarde. El tema de la maratón, que no de la maratón de partidos, es un tema que precisaba de cierto análisis porque es muy importante que nos vean en todo el mundo, las 46.000 personas que van a Mestalla son muy importantes para que puedan estar todas en Mestalla. La rutina es la normal con la concentración de esta noche".

Por otro lado, el entrenador del Valencia CF ha destacado el alto nivel físico que tiene el Sevilla FC. "Un partido muy exigente, es un rival con un fondo de plantilla muy amplio. Es un rival muy físico de por sí. Y tiene un estilo muy físico por el planteamiento que tiene su entrenador. Será un partido similar al partido del Rayo. Porque presionan, dan una exigencia alta. Pocos equipos han competido como le compitió el Sevilla ante el Barcelona".

Carlos Corberán, contento con Lucas Beltrán y Danjuma y asegura que Ramazani está bien

Corberán se ha mostrado contento con el rendimiento de Lucas Beltrán: "Evalúo a los jugadores por el rendimiento. Los delanteros se asocian mucho por los goles que meten. Pero hay muchas acciones. El compromiso que lucas está mostrando es enorme. El otro día se vio, sin estar jugando muchos minutos en la previa se vio. Me pidió el cambio y su último esfuerzo que ya no podía más fue muy importante".

Ha explicado el entrenador del Valencia CF que Ramazani está bien y que su cambio en el descanso del partido de Copa del Rey se debió a simple precaución. "Ramazani venía de lesión de tiempo sin jugar. El cambio de 45 minutos fue por protocolo médico porque no podíamos estirar mucho más esos minutos".

Por último, también ha hablado positivamente de Danjuma. "Es un jugador que no necesitamos nosotros de hablar de la capacidad que tiene. No todos los partidos tienen que ser perfectos. Hay circunstancias que hacen que brillemos más o brillamos menos".