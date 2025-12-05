Kempes, leyenda del Valencia, sobre la situación inestable del club: "Este Valencia, hasta el momento, anda con un poco de jet lag"

Kempes destaca la mejora del Valencia, haciendo hincapié, especialmente, en la segunda parte del cuadro che ante el Rayo Vallecano, aunque subraya la inestabilidad del equipo y sus condicionantes

El Valencia empieza a levantar cabeza en un tramo de la temporada crucial para determinar los objetivos del equipo de Mestalla de cara al final de curso. Tras haber cortado la sangría de malos resultados, el cuadro che quiere dar un paso más allá y ganar fuera de casa, algo que se antoja complicado para el conjunto de Carlos Corberán, lo que ha convertido a la situación del Valencia en inestable, siendo el peor segundo equipo como visitante de Primera división. Kempes, leyenda del Valencia, ha analizado la actualidad del club y asegura que, aunque ha habido mejoría "este Valencia, hasta el momento, anda con un poco de jet lag".

Kempes, leyenda del Valencia: "Me está empezando a gustar, me está empezando a entusiasmar"

El mito del Valencia, en Las Provincias, ha asegurado que empieza a gustarle este equipo de Carlos Corberán, aunque destaca que aún hay mucho trabajo por hacer. "Me está empezando a gustar, me está empezando a entusiasmar, pero todavía no se llega a ese 'me gusta' que te pueden dar, un 'like', cuando algo gusta", destacaba Kempes. "Hay que tener en cuenta que este Valencia, hasta el momento, anda un poco con jet lag, anda un poco así como queriendo recuperarse de algo que es recuperable. Es recuperable, porque lo único que hay que mantener es la cabeza fría, el corazón calentito..." anotaba el ex delantero del Valencia que echa una mano a Carlos Corberán en un momento delicado para el valencianismo.

El partido ante el Rayo Vallecano, punto de inflexión del Valencia para Kempes

Como punto de inflexión en este cambio del Valencia, a parte de la victoria con el Levante, Kempes señala la segunda parte que firmó el Valencia en Vallecas, dónde estuvo cerca de conseguir sus primeros tres puntos como visitante. "Yo creo que se ha hecho un muy buen partido contra el Rayo Vallecano. Un muy, muy, muy buen segundo tiempo, donde las posibilidades han existido para ganar el partido, pero hay cosas en el fútbol que si vos no metes esas cosas redondas dentro del arco contrario, no se suman puntos, no se ganan partidos y después cualquier fallo que uno puede cometer en defensa. Te embocan y ahí se termina todo lo bueno, lo menos bueno, lo regular o lo malo que has hecho durante todo el partido", destaca la leyenda del Valencia que suaviza su discurso con respecto a otras declaraciones emitidas por el argentino anteriormente.