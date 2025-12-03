El punto débil del Valencia

El equipo que entrena Carlos Corberán vuelve a coquetear una temporada más con el descenso a Segunda división. Uno de los principales motivos por los que está en esa situación es por su inoperancia como visitante en LaLiga en donde es uno de los peores conjuntos de toda la competición tras la disputa de 14 jornadas

El Valencia CF coquetea, durante una temporada más, con el descenso a Segunda división. El equipo que entrena Carlos Corberán está en esta situación porque no termina de arrancar como visitante en LaLiga tras la disputa de 14 jornadas. Unos malos resultados que hacen que el club de Mestalla sea uno de los peores lejos de su estadio en la actual campaña ya que no ha sido capaz de conseguir aún una victoria. Un punto débil que tiene que corregir el Valencia CF si quiere asegurarse la permanencia en Primera división.

El empate contra el Rayo Vallecano en Vallecas en la última jornada de LaLiga evidenció que el Valencia CF tiene un serio problema como visitante lo cual le está lastrando a la hora de alejarse de los puestos de descenso a Segunda división. Siete son los partidos que ha disputado el Valencia CF en esta temporada lejos de Mestalla y el balance es desalentador: 0 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Es decir 3 de 21 puntos posibles.

Con esta puntuación, el Valencia CF es uno de los peores equipos de LaLiga a domicilio en la actual temporada. El equipo de Carlos Corberán sólo mejora a CA Osasuna, que ha sumado 2 puntos, e iguala con 3 puntos a Girona FC, RCD Mallorca y Elche CF quienes tampoco están teniendo muy buenas prestaciones como visitante. Estos datos dejan bien claro que el Valencia CF debe mejorar mucho jugando lejos de Mestalla si quiere lograr una permanencia con comodidad lo cual se ha convertido en el objetivo del equipo valencianista en esta temporada después de su mal arranque.

El punto de vista de Carlos Corberán sobre el mal rendimiento del Valencia CF como visitante en esta temporada

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, fue preguntado al término del partido contra el Rayo Vallecano sobre el mal rendimiento que está teniendo su equipo como visitante. El técnico se mostró sorprendido por la cuestión y afirmó que, sin saber si son o no de los peores conjuntos como visitante de la competición, no están contentos. "No sé si somos el peor de la Liga fuera de casa pero no estamos contentos porque no conseguimos ganar. Queremos cambiar esa dinámica lejos de Mestalla. Competimos ante Alavés y en Pamplona. Ante Osasuna, condicionados por estar con un futbolista menos, no sumamos por un pie. En Cornellà por una acción no ganamos los tres puntos. Y hoy también competimos y sumamos. Sólo en Madrid y Barcelona no lo hicimos".

La siguiente oportunidad del Valencia CF para romper su sequía ganadora como visitante en LaLiga será el próximo 13 de diciembre cuando el equipo de Carlos Corberán rinda visita al Atlético de Madrid. Un encuentro contra uno de los máximos favoritos a ganar LaLiga y, por tanto, en el que será complicado que el equipo valencianista cambie su tendencia a domicilio.