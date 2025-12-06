Betis - Barcelona, en directo el partido de hoy de LaLiga EA Sports en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después de este encuentro correspondiente a la jornada 15ª del campeonato doméstico de la regularidad

El vuelo del Barça , por cierto, ha tenido que retrasarse una hora por la niebla y ser desviado a Jerez de la Frontera , aunque, finalmente, ha llegado a su destino hispalense.

El líder de Primera división, que reafirmó su privilegiada posición al imponerse al Atlético de Madrid esta semana en el duelo adelantado de la jornada 19ª para los participantes en la Supercopa de España, visita La Cartuja para medirse con un Real Betis al alza, aún con bajas importantes pero inmerso en una gran dinámica de resultados, el último liguero de los cuales (0-2 al Sevilla FC en El Gran Derbi hispalense) le afianza en la quinta posición, codo con codo con el RCD Espanyol en pos de una hipotética plaza extra de Champions League que se ha complicado sobremanera esta temporada y, si no, por un billete hacia la Europa League.

Ocho encuentros oficiales encadena la escuadra de Manuel Pellegrini sin perder. Es, de hecho, el que menos sucumbe en las cinco grandes Ligas del Viejo Continente, fortaleza que testa, precisamente, ante uno de los pocos retos pendientes que quedan al 'Ingeniero': ganar al FC Barcelona como anfitrión. Una ardua tarea que se pondrá en juego desde las 18:30 horas en el Estadio de La Cartuja, escenario precisamente de las dos únicas derrotas verdiblancas en lo que va de temporada 25/26, ante el Athletic Club y el Atlético de Madrid. Al menos, el míster chileno recupera para la causa a los renqueantes Antony Matheus dos Santos y Giovani Lo Celso, como Hansi Flick a Frenkie de Jong y Fermín López.

Siguen en la enfermería hombres importantes por parte y parte. En la heliopolitana, aún no llegan a tiempo Isco Alarcón, Sofyan Amrabat ni Héctor Bellerín, aunque ya retornó Pau López para meter 'presión' bajo palos a Álvaro Valles. En las filas culés, Marc André Ter Stegen continúa con su larga puesta a punto, uniéndose a él en la enfermería Pablo Gavira 'Gavi', Ronald Araújo y, el más reciente de todos, Dani Olmo. No así Pedri González, que se marchó antes de lo esperado y con algunas molestias el día de su reaparición entre semana frente a los colchoneros, pero no pasó el asunto de sobrecarga, por lo que ha entrado en la lista de convocados.