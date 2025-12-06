Bordalás también ataca al árbitro: "Si es al revés es roja para el del Getafe"

El entrenador azulón se quejó de la expulsión de Milla en el comienzo del segundo tiempo ante el Villarreal y cree que si alguien debió irse a la calle fue Buchanan, al considerar el balonazo a su jugador "una agresión"

Siguiendo el discurso pronunciado tras la derrota el Villarreal por jugadores como David Soria o Juan Iglesias, el entrenador del Getafe, José Bordalás, puso el foco en la expulsión de Luis Milla al comienzo de la segunda mitad para criticar la decisión del colegiado Mateo Busquets Ferrer, que le enseñó la roja directa al centrocampista azulón por decirle "hijo de puta, me puedes matar" a Buchanan, que le había dado un balonazo en el suelo. Para el técnico alicantino, si alguien tuvo que marcharse a la calle en dicha acción fue el jugador canadiense del 'submarino' amarillo.

“Luis Milla recibe una agresión. La agresión no tiene por qué ser una patada o un puñetazo. Le podía haber reventado la cara o la nariz. Si llega a pasar a la inversa, la roja es para un jugador del Getafe, no tengo dudas”, explicó el preparador del conjunto madrileño en la rueda de prensa posterior al choque, tras lamentar que se haya “normalizado” que las tarjetas sean siempre para su equipo.

Quejas con la prolongación del primer tiempo

Bordalás, pese a sus quejas, pidió “no quitarle méritos” al Villarreal, al que definió como un “grandísimo equipo”. “Hemos sido generosos a nivel de esfuerzo y compromiso”, señaló el alicantino, quien no entendió además “por qué si no hubo goles ni nada se dieron cinco minutos de descuento en el primer tiempo”, periodo en el que llegó el primer gol del Villarreal, obra precisamente de Buchanan.

Mala suerte en el 1-0

“A Soria le ha molestado el sol en esa jugada, ha sido una mala pasada”, desveló el entrenador del Getafe sobre el golazo que sirvió para inaugurar el marcador, insistiendo en que tras la expulsión de Milla el partido se puso “difícil y complicado para el Getafe”. “Los habíamos neutralizado bien, pero nos faltó fuelle con el balón. Seguro que el equipo hubiera ido a más tras el descanso, pero no nos ha dado tiempo tras la expulsión”, lamentó el preparador del Getafe, que añadió que ve al Villarreal capacitado para pelear por el título de Liga.“No tengo dudas, estoy convencido. Hay que felicitar al club, a su directiva y al entrenador por contar con una plantilla amplia, de muchísimo nivel y alternativas”, finalizó, no sin dejar claro antes que el Villarreal no les había generado "nada" hasta el gol que llegó poco antes del descanso, cuando es un rival "que crea muchísimas ocasiones en su campo”.