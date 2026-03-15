El audio del VAR de la expulsión de Abqar y lo que recoge el acta de Ortiz Arias: la posible sanción a la que se expone

El colegiado madrileño fue avisado desde la Sala VOR para revisar una "potencial roja" al defensa del Getafe por tocar los testículos de Sorloth, el árbitro no dudó en expulsarle y así lo recogió en el acta arbitral tas el partido

El partido entre el Atlético de Madrid y el Getafe se resolvió por un solitario gol de Nahuel Molina en los primeros minutos del partido. Parecía que iba a ser un partido plácido para los de Simeone pero nada más lejos de la realidad, ni incluso cuando el conjunto de Bordalás se quedó con diez jugadores por la expulsión de Abqar en una jugada tan surrealista como polémica.

El central del Getafe y Sorloth caminaban por el círculo central, muy lejos de donde estaba el balón, por lo que Miguel Ángel Ortiz Arias no pudo ver lo ocurrido. Sí que se percato su compañero en la Sala VOR, Juan Luis Pulido, que lo avisaba de que estaba revisando una acción por la cual lo invitó a acudir a la pantalla para que lo viera. La decisión del técnico madrileño, tras ver como Abqar pellizcaba la entrepierna de Sorloth y este lo empujaba al suelo fue instantánea: roja para el central y amarilla para el delantero.

Lo cierto es que mientras el juego estaba parado había mucha incertidumbre porque en el estadio no se sabía exactamente qué acción se estaba revisando hasta que fue mostrada en pantalla, ya con el Ortiz Arias frene el monitor. Así fue la conversación entre ambos colegiados.

"Miguel te recomiendo una revisión para que valores una potencial roja. Avísame cuando estés en la pantalla. Cuando el juego estaba detenido, el jugador Abqar toca los testículos del adversario, de Sorloth. Para eso te muestro dos cámaras, una la de SAOT y otra una cámara que tenemos aquí también donde se observa dicha acción", le explicaba Pulido Santana.

"Vale, ¿me puedes mostrar que el balón no está en juego, por favor? Vale, lo estoy viendo, voy a sacar roja al jugador número tres amarillo y amonestación al jugador número nueve rojiblanco, gracias", respondió Ortiz Arias nada más ver la acción.

¿Qué dice el acta arbitral de Ortiz Arias? La posible sanción a Abqar

Tras el partido también había mucha expectación por saber cómo el colegiado madrileño había justificado la expulsión del central marroquí en el acta arbitral. "En el minuto 55, el jugador Abqar, Abdelkabir fue expulsado por el siguiente motivo: Por pellizcar la zona genital a un jugador adversario sin estar el balón en juego", rezaba el colegiado en el acta, publicada en la página web oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

En cuanto a la sanción a la que podría enfrentarse el jugador del Getafe, hay un precedente cercano que se produjo en el fútbol femenino, cuando la pasada temporada en un Espanyol-Barcelona, la azulgrana Mapi León fue sancionada con dos partidos por tocar los genitales a Daniela Caracas. La sanción en ese caso por el Comité de Competición, que entró de oficio, ya que la colegiada no vio la acción en el campo y no fue recogida en el acta.