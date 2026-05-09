Simeone y la temporada del Atlético: "Es el momento de gestionar"

El entrenador argentino ha valorado la derrota de su equipo contra el Celta en el Metropolitano y la temporada y últimas semanas del cuadro colchonero

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha reflexionado sobre el momento que vive su equipo que este sábado ha perdido contra el Celta de Vigo en el Metropolitano. El argentino, en la rueda de prensa posterior al choque, ha incidido en la palabra gestionar en su discurso. "En estos momentos hay que gestionar más que nada. Los jugadores han llegado al objetivo del club de estar en Champions. En Champions competimos mejor de lo que se esperaba y en Copa llegamos hasta donde se puede llegar, a los penaltis", ha dicho.

El argentino ha querido agradecer el esfuerzo a sus futbolistas por la temporada. "No puedo decir nada a los jugadores, sólo agradecerles el esfuerzo de toda la temporada y no hay mucho más", ha comentado Simeone que ha seguido: "Cuando uno sale a jugar no quiere perder nunca y evidentemente competiremos como lo hicimos siempre. Pudimos haber ganado de ser más contundentes, estamos en un momento donde las cosas no son a favor como cuando comenzó la Liga que todo era un desastre".

Simeone, el momento del Atlético y los nombres propios

De manera más concreta, Simeone ha valorado la derrota contra el Celta de Vigo en el Metropolitano, con el gol de Borja Iglesias en la segunda parte. "El momento está claro que no es positivo porque tuvimos tres ocasiones y no concretamos ninguna. Ellos sí tuvieron la de Borja, que tuvo mucha calidad y frialdad en su definición. Los chicos dieron todo", ha explicado el técnico del cuadro colchonero.

También ha hablado Simeone de algunos nombres propios. Fue el caso de Griezmann, suplido en la segunda parte contra el Celta de Vigo. "Como no le voy a entender", ha indicado al ser preguntado si entendía que el francés pudiera estar molesto. "Entiendo todo, pero yo siempre pienso en el equipo. Ante todo, el equipo. Griezmann lo había dado todo y con el cambio buscábamos generar cosas que luego no sucedieron, pero era la idea", ha completado.

Otro nombre propio es el de Miguel Cubo, el joven canterano que marcó ante el Valencia y que frente al Celta ha dejado detalles interesantes: "No tengo dudas de que los chicos si pueden participar en estos partidos buscaremos generar en el equipo esa situación. Tenemos algunos chicos que van a estar de baja y tendremos que compensar con algunos de estos chicos que vienen con ilusión y con entusiasmo".