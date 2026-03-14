La opinión de los expertos sobre la polémica expulsión de Abqar y su explicación: “No quería tocar a Sorloth en los genitales, lo juro”

Aunque el central marroquí negó que estuviese mirando siquiera al noruego, todos coinciden en que Ortiz Arias acertó al mostrarle la roja directa tras ser avisado por el VAR. Pero también hubo más expulsiones que el madrileño pasó por alto, incluida la del propio delantero rojiblanco

La victoria por la mínima del Atlético de Madrid sobre el Getafe, sellada con un tempranero golazo de Nahuel Molina, dejó una acción polémica y muy comentada. En el minuto 54, el colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias revisaba a instancias del VAR una jugada sin balón entre Alexander Sorloth y Abdel Abqar en el círculo central, en la que el central azulón pellizcó o tocó la entrepierna del noruego, que reaccionó agarrándolo del brazo y tirándolo al suelo. No lo dudó el madrileño: roja directa para el marroquí y amarilla para el delantero.

Abdel Abqar se defiende

Tras el partido, el zaguero azulón salió a la palestra para hablar abiertamente de su expulsión y afirmó que en ningún caso quiso tocarle los genitales al ariete rojiblanco. "Quiero dejar claro que no fue mi intención tocar en esa zona al jugador. En el fútbol nos tocamos, chocamos, pero no he pensado tocarle esa zona. En el vídeo se ve claro que no estaba mirando para tocarle ahí. Juró que no pensé en tocarle, quería chocarle como pasa en el fútbol. Lo que ha visto el árbitro, ha visto que quería tocarle ahí, pero no fue mi intención. Juro por mi familia que no quería tocarle ahí", indicó en Movistar.

"Si ves el vídeo no le miro y mi mano le quiere tocar la barriga, como en ocasiones que toco al adversario para saber dónde está. Lo quiero dejar claro que no quería tocarle ahí", añadió Abqar, que no pudo hablar con el árbitro sobre esa acción y declaró "estar jodido" por dejar al Getafe con un hombre menos y por una imagen que no quiso protagonizar. "No fue mi intención", insistió.

El asombro y las quejas de Bordalás

También José Bordalás, técnico del Getafe, quiso exculpar públicamente a su pupilo tras el encuentro. "He querido verla, porque de lo que se había comentado a lo que he visto... Creo que Abqar tiene razón. En ningún momento estaba mirando a Sorloth. Estaban forcejeando durante todo el partido. Lo típico de un delantero y un central y sin mirar intenta estirarle de la camiseta. Le agarra del pantalón. Pero en ningún momento he visto que le echara mano a la entrepierna. Nunca había visto una expulsión de este tipo. Pero no se ha comentado la no expulsión de Sorloth, que claramente le da con el codo en el rostro de Zaid haciéndole sangrar. Y era la segunda y roja. Y también había una entrada, con lo de Abqar, que todos pensábamos que estaban revisando, a Mauro Arambarri, a la altura de la rodilla, que podría haber sido roja", destacó, poniendo el foco así en otros errores del árbitro que perjudicaron a su equipo.

Djené, precavido: "No está bien por los niños"

Más dudas, por su parte, tenía sobre la polémica acción del central marroquí su compañero Djené Dakonam. "No lo vi bien, pero me han dicho que... No lo puedo decir aquí, es jodido. No está bien explicarlo, sobre todo por los niños", apuntó, afirmando además que el colegiado no quiso dar muchos detalles cuando fue a preguntarle como capitán del equipo azulón, aunque sí lamentó que no viese "un fuerte pisotón" de Obed Vargas sobre Luis Milla.

Una posible roja a Duarte... y otra para Sorloth

Para los expertos arbitrales, por su parte, desde la sala VOR actuaron correctamente al advertir a Ortiz Arias de una "acción completamente antideportiva y vejatoria del defensor del Getafe", como la describe Archivo VAR, apuntando además que le fue perdonada otra roja a Duarte por "hacer una tijera sobre la pierna apoyada de Álex Baena, cayendo con todo su peso sobre ella" y poniendo "en grave peligro la integridad física" del centrocampista colchonero.

De igual modo, el ex colegiado internacional Eduardo Iturralde González vio justa la expulsión de Abqar, pero añadió un importante matiz. “Era roja al defensa, pero también al delantero. No es un agarrón sin más, es que lo tira del brazo con fuerza desmedida”, explicó el vasco en la Cadena Ser.

Lo que dice el acta de Ortiz Arias

Por su parte, para la cuenta de X especializada Mr. Asubío, Ortiz Arias acertó al mandar a la caseta al central del Getafe "por pellizcar la zona genital a un jugador adversario sin estar el balón en juego", y la amarilla a Sorloth por "sujetar a un adversario tirándole al suelo después de que este le hubiera pellizcado la zona genital sin estar el balón en juego", como recogió en el acta.

Y otra expulsión más, para Obed Vargas

En cambio, dicho especialista no comparte la opinión de que Duarte tuviese que ser también expulsado, pero sí el rojiblanco Obed Vargas, que "llega trastabillado de un choque de rodillas con Arambarri, se le va por ello el balón largo, lo recupera Milla y recibe el pisotón con fuerza del propio Vargas". Además, también considera que el propio Sorloth mereció la segunda amarilla, pues "suelta su brazo impactando en la cara/cabeza a Romero", si bien el VAR no puede entrar en este tipo de acciones.