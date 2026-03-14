Simeone lamenta las ocasiones falladas: "El equipo tuvo situaciones para tener una ventaja superior"

El entrenador del Atlético de Madrid analizó en rueda de prensa lo que dio de sí el triunfo ante el Getafe en el Metropolitano, la tercera victoria consecutiva del cuadro colchonero en LaLiga EA Sports

El Atlético de Madrid se llevó los tres puntos de la visita del Getafe al Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Los de Simeone lograron el tercer triunfo consecutivo en el campeonato doméstico gracias al gran gol de Nahuel Molina en la primera parte. Tras ello, el técnico argentino compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar sus sensaciones sobre la victoria frente al equipo de Bordalás. De esta manera, la plantilla ya pone el foco en el choque ante el Tottenham del próximo miércoles.

Simeone y la dificultad del partido contra el Getafe

En este sentido, Simeone analizó sus sensaciones tras lograr una nueva victoria en LaLiga EA Sports y, en este caso, ante el Getafe: "Siempre es un partido complejo contra ellos. Tienen una forma de jugar que la trabajan muy bien, compiten muy bien siempre, año tras año. El partido, ganándolo 1-0 como lo ganábamos, parecía que lo teníamos controlado, pero ellos conviven también con esa situación de que parezca que lo tienes controlado el partido". Por otra parte, el técnico del Atlético de Madrid habló de las ocasiones falladas: "Tuvimos situaciones para ser más contundentes, para hacer uno o dos goles en el primer tiempo y no los hicimos. Ellos en el segundo tiempo mejoraron. Creo que hicieron un buen segundo tiempo el Getafe. Aun así, nosotros también tuvimos dos o tres situaciones muy claras en las que no pudimos ser contundentes esta vez”.Además, Simeone quiso destacar nombres propios y jugadas que fueron determinantes del partido frente al Getafe: "Sí, la de Baena, que lo hace muy bien, que lo tenía solo por izquierda, podía haber pateado él. Jugó muy bien sobre Molina. Después la de Sorloth, del palo; la de Almada, que no termina pateando. Yo creo que el equipo tuvo situaciones para tener una ventaja superior, pero bueno, fue solo 1-0″. Sobre la expulsión de Abqar en la primera parte, el entrenador argentino explicó que "no interpretaba bien qué estaba pasando. El árbitro, el cuarto árbitro, me había comentado que había sido la situación al revés de lo que había pasado. Bueno, no vi nada, sinceramente. No tengo nada que comentar, estando ya el VAR para decidir".

Simeone, sobre el primer tiempo que firmó el Atlético de Madrid

Por último, Simeone valoró la primera parte que firmó el Atlético de Madrid, donde logró el gol Nahuel Molina y finalmente decantó la balanza a favor de los locales en el Metropolitano: "Sí, me gustó mucho el primer tiempo. La verdad que si me tengo que quedar con algo, con lo que hicieron los chicos que jugaron el primer tiempo, que estuvieron muy bien. Dominaron el partido, controlaron las arremetidas de ellos, sobre todo en esa segunda pelota que son tan complicados".