Mateu Lahoz compara el penalti Musso - Guedes y la acción Remiro - Akhomach: "Podía haber sido analizada"

El ex árbitro, ahora comentarista en Movistar+, hizo una valoración acerca de las dos jugadas que han marcado la última semana en el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo. El que fuera colegiado señaló que el posible penalti del portero de la Real Sociedad pudo ser analizada y pide más coherencia

El partido que la Real Sociedad disputó el pasado fin de semana contra el Rayo Vallecano ha dado para mucho después de que estuviera marcado por las decisiones del árbitro José Luis Guzmán Mansilla que fue muy criticado por el equipo madrileño. Una de las acciones por las que se quejó el Rayo fue por un posible penalti de Álex Remiro a Ilias Akhomach, que no fue señalado, que ha sido aprovechado ahora por Mateu Lahoz para pedir más coherencia ya que el ex árbitro, ahora comentarista, ha dicho que si esa jugada pudo ser revisada porque era muy similar al penalti de la final de la Copa del Rey que Juan Musso le hizo a Gonçalo Guedes.

La explicación de Mateu Lahoz a la jugada entre Remiro e Ilias Akhomach en el Rayo Vallecano - Real Sociedad: la sutil diferencia

Mateu Lahoz analizó el posible penalti de Álex Remiro a Ilias Akhomach, que se produjo en el descuento del partido que la Real Sociedad disputó contra el Rayo Vallecano, y ha afirmado que el VAR pudo haber avisado a José Luis Guzmán Mansilla. El ex colegiado, en el programa El Dia Después de Movistar+, añadió que dicha jugada es parecida al penalti que le señalaron a favor a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey.

"Venimos de la semana pasada, cuando Juan Musso arrolló a Guedes en su salida. En aquella, Guedes jugó el balón. Aquí sí es verdad que está en disputa, pero Ilias Akhomach ve un tren venir y se amedrenta. Viniendo de lo que veníamos, también podía haber sido analizada", argumentó Mateu Lahoz, dejando también constancia que la diferencia entre las dos acciones es que en la final de la Copa del Rey Gonçalo Guedes llegó a alcanzar el balón, mientras que en la del pasado fin de semana el extremo del Rayo Vallecano en ningún momento tuvo la opción de jugar la pelota y no va bien al choque.

La petición de Mateu Lahoz al VAR y a los árbitros

Mateu Lahoz exigió, por último, mayor coherencia y una unificación de criterios, es el problema que está habiendo en esta temporada, a los árbitros en la aplicación del VAR. Esto se debe a que están habiendo jugadas similares que se están resolviendo de manera totalmente diferente, según el criterio del árbitro que revise la jugada.

"Por favor, debe haber un análisis muy profundo. Es todo lo contrario a la coherencia, a la unificación de criterios y sobre todo una sinergia de un equipo en el verde y un equipo en el VAR. Por favor", indicó.

Este problema se podría resolver con un comité de expertos, ajeno a los árbitros, que descargara de responsabilidad a los árbitros quienes, ahora mismo, son los responsables de aplicar la tecnología del VAR.