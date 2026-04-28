La Real Sociedad cambia de marca deportiva

El club vasco ha anunciado que deja de colaborar que la marca italiana Macron, a la que ha estado ligada en las últimas cocho temporadas, y abre una nueva etapa ya que se une a la española Joma la cual se encargará de vestir al primer equipo y a la cantera a partir del 1 de julio de 2026

La Real Sociedad mudará su piel de cara a la próxima temporada ya que el club vasco pone fin a su etapa con Macron, con la que lleva unida en las últimas ocho temporadas, y apuesta por ligarse a Joma la cual a partir del 1 de julio de 2026 vestirá al primer equipo que entrena Pellegrino Matarazzo y también a todos los conjuntos de la cantera txuri-urdin hasta el final de la temporada 2030/2031.

La Real Sociedad deja la marca deportiva italiana Macron después de ocho temporadas consecutivas en las que se ha convertido en uno de los mejores equipos de España, consiguiendo dos títulos de Copa del Rey y consolidándose como un club que se clasifica para jugar competiciones europeas, incluyendo una participación en la UEFA Champions League, de manera asidua.

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, se ha mostrado muy contento por la unión con Joma: "Para la Real es una enorme satisfacción haber alcanzado este acuerdo con una marca de prestigio que combina tradición y vanguardia. La Real viene de una trayectoria de éxitos que estamos convencidos de que tendrá continuidad gracias al apoyo de marcas como Joma. Buscamos la excelencia y Joma es un magnífico compañero de viaje para conseguir ese objetivo".

Por su parte, Joma, a través de su consejero delegado, Alberto López, ha dejado claro la importancia que tiene para la marca, cuya sede central está en Toledo, la unión con la Real Sociedad. "Estamos encantados de colaborar con la Real y emocionados de acompañarlos en su camino en LaLiga y en las competiciones europeas. Esta unión representa un paso fundamental para Joma Sport en el fútbol, y es un honor ser el patrocinador técnico oficial del club. El compromiso con la excelencia y la ambición de ofrecer lo mejor son características fundamentales de la filosofía de Joma, que compartimos con la Real".

El comunicado de la Real Sociedad anunciando que Joma vestirá al club txuri-urdin

'La Real Sociedad y Joma Sport han sellado una importante alianza estratégica por la cual la marca internacional se convertirá desde julio en el patrocinador técnico oficial del club txuri-urdin. Ambas entidades se embarcan, de esta manera, en un innovador y ambicioso proyecto común, que conjuga a la perfección con los valores que tanto la Real como Joma representan.

Desde hace seis décadas, Joma ha sido un referente en equipamiento deportivo, acompañando a muchos de los éxitos del deporte español. Compitiendo de tú a tú con grandes compañías mundiales y cimentando su merecido prestigio en el continuo aprendizaje, en la vanguardia y en las nuevas tecnologías, pero también en una forma de ser y de hacer cercana, natural y humilde, y una cultura del esfuerzo muy arraigada.

A partir del 1 de julio, la Real Sociedad y Joma unirán sus caminos y comenzarán a asentar las bases en favor de una relación sólida, colaborativa e innovadora, con el compromiso común por buscar la excelencia dentro y fuera del campo como eje central'.