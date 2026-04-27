Madrid Open 2026 en directo hoy: partidos y resultados del lunes 27 de abril en el Mutua Madrid Open con Zverev, Sabalenka, Davidovich, Mérida...

Retransmisión en directo de la octava jornada del Mutua Madrid Open 2026, que tiene a Davidovich y al madrileño Dani Mérida como atracciones españolas

Dani Mérida, una de las atracciones de la jornada en el Madrid Open 2026Imago

¡Buenos días! Arrancamos la retransmisión en directo de la octava jornada del Mutua Madrid Open 2026 , que se está disputando en la Caja Mágica.

Madrid Open 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 27 de abril con Zverev, Sabalenka, Dani Mérida, Davidovich...

Se presenta un día interesante, que arranca a las 11:00 horas -como suele ser habitual- y que el que juegan, entre otros, Zverev, Davidovich, Ruud, Dani Mérida, Sabalenka, Coco Gauff... Este es el orden de juego de este lunes 27 de abril .

La primera tanda de partidos ya están en juego en el Madrid Open

El noruego ha empezado como ante Munar, el que sólo le dejó ganar un juego, y ha roto de salida el saque del tenista del Rincón de la Victoria. El vigente campeón del Madrid Open quiere defender su título hasta el final.

Rafa Jódar puso sobre la una de la pasada madrugada el colofón a una gran jornada del domingo en el Mutua Madrid Open 2026, con un triunfo que asegura un español en octavos de final del torneo madrileño.

Este lunes, en el arranque de la segunda semana, es el turno para el andaluz Alejandro Davidovich y para el también madrileño Dani Mérida. El primero tiene el difícil compromiso para abrir la pista central de vérselas con el vigente campeón, el noruego Casper Ruud.

El segundo tratará de apoyarse en el público que siempre llena la pista Arantxa Sánchez Vicario para doblegar a un rival an difícil como Stefanos Tsitsipas. Aunque el griego no sea el de hace unos años, parece haber revivido esta semana y en tierra siempre es muy peligroso.

No serán los únicos tenistas que atraigan la atención, ya que este lunes también saltan a la pista de la Caja Mágica jugadores como Alexander Zverev. Daniil Medvedev, Feliz Auger-Aliassime, Kachanov, Mensik...

Sin embargo, donde el torneo coge ya fuerza es en el cuadro femenino, que disputa los octavos de final al completo con todas las favoritas que aún quedan en competición, entre las las tres principales cabezas de serie Aryna Sabalenka, Elena Rybakina y Coco Gauff.

Habrá que ver cómo se encuentra la tenista norteamericana de la enfermedad que sufre. Ha sido una de las afectadas por ese virus que ha provocado ya varias retiradas, algunas tan importantes como la de la cuarta cabeza de serie, Iga Swiatek.