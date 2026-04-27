Espanyol - Levante: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto de Manolo González recibirá al de Luis Castro tras los encuentros intersemanales, contra Rayo Vallecano y Sevilla, respectivamente. Por ello, se preveen rotaciones en ambos equipos para el duelo de hoy en el RCDE Stadium

Espanyol y Levante se citan en el día de hoy en el RCDE Stadium, en el choque que cerrará esta jornada 32 en LaLiga EA Sports. Los de Manolo González vuelven a jugar ante su afición dos partidos después, ante el Barcelona y Rayo Vallecano, sumando dos derrotas de manera consecutiva. Esto puede provocar que el técnico del conjunto perico haga rotaciones en su once inicial.

Por el contrario, el Levante de Luis Castro viene de cosechar buenas noticias, logrando los tres puntos contra el Getafe y Sevilla, pero siguen manteniendo en puestos de descenso, por encima del Oviedo. De esta manera, el entrenador portugués podría variar algunas piezas en su once con respecto al del pasado jueves.

Manolo González, a lograr la primera ansiada victoria de 2026

Manolo González llega al encuentro contra el Levante con la única baja de Javi Puado, prácticamente toda la plantilla disponible para intentar la primera victoria de 2026 en esta Liga EA Sports. En este sentido, el Espanyol viene de sufrir una nueva derrota, en este caso, contra el Rayo Vallecano.

Esto les ha dejado en una posición delicada en la clasificación de LaLiga EA Sports, que necesitará sumar de tres cuatro meses después para llegar con mejores sensaciones a las últimas cinco jornadas. El Espanyol se verá las caras con el Real Madrid, Athletic Club y Real Sociedad, en el RCDE Stadium, y Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y Osasuna en El Sadar.

El Levante, a por el tercer triunfo consecutivo en LaLiga

El Levante tendrá las bajas de Brugué, Elegazabal y Kareem Tunde, por lesión e Iván Romero por acumulación de tarjetas amarillas, ya que vio la quinta contra el Sevilla y debe cumplir sanción por la misma. Por otro lado, los de Luis Castro siguen siendo penúltimos en la clasificación de LaLiga EA Sports con 32 puntos, a cinco de la salvación, pese a las dos últimas victorias cosechadas.

No obstante, el Levante llega al RCDE Stadium tras lograr tres victorias en las últimas cuatro jornadas del campeonato doméstico, por lo que Luis Castro, que confía en el triunfo, puede firmar con el equipo granota la tercera consecutiva. Tras el choque ante el Espanyol de hoy, se verán las caras con el Villarreal, Celta de Vigo y Real Betis, a domicilio, siendo tres salidas complicadas en LaLiga EA Sports, además de ante Osasuna y Mallorca en el Ciutat de Valencia.

Espanyol - Levante: ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El encuentro entre el Espanyol y el Levante se disputará en el día de hoy, 27 de abril, en el RCDE Stadium. El partido entre el conjunto de Manolo González y de Luis Castro dará comienzo a las 21:00 (hora española).

Espanyol - Levante: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Por otro lado, el partido del Espanyol - Levante en el RCDE Stadium se podrá seguir por televisión a través de Movistar+ LaLiga, así como de LaLiga TV, que ofrece los diferentres encuentros del campeonato doméstico, además de Segunda División, esta temporada.

Espanyol - Levante: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el Espanyol - Levante podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el RCDE Stadium, desde dos horas antes del comienzo del partidos, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Manolo González y de Luis Castro, que viene de ganar al Sevilla, en un partido decisivo para la salvación en LaLiga EA Sports.

Por último, ESTADIO Deportivo irá contándoles el minuto a minuto de lo que vaya ocurriendo en el RCDE Stadium. En cuanto acabe este Espanyol - Levante, este medio le ofrecerá una crónica con todo lo que haya pasado en el encuentro de LaLiga EA Sports, además de un análisis con las acciones más polémicas y declaraciones de ambos entrenadores, Manolo González y Alessio Lisci, en rueda de prensa

Alineaciones probables de Espanyol y Levante

Espanyol: Dmitrovic, Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero, Urko González, Pol Lozano, Dolan, Pere Milla, Edu Expósito, Roberto Fernández.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Raghouber, Víctor García, Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Paco Cortés, Carlos Espí.