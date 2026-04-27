Luis Castro saca pecho: "En los últimos ocho partidos hemos perdido uno"

El técnico del Levante compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el empate ante el Espanyol en el RCDE Stadium, dónde Carlos Álvarez estrelló un balón contra el larguero en el último minuto

El Levante sacó un punto de su visita al Espanyol en el RCDE Stadium, en el encuentro que cerró la jornada 32 de LaLiga EA Sports. Los de Luis Castro pudieron llevarse la victoria en el último minuto, con un lanzamiento de Carlos Álvarez que se estrelló en el larguero. Sin embargo, el ligero toque de Dmitrovic impidió que la pelota finalmente entrase en la portería perica.

Tras ello, Luis Castro compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar sus sensaciones sobre el empate sin goles ante el Espanyol. Con este resultado, el Levante sigue en la penúltima posición de la clasificación con 33 puntos, a uno del Sevilla y dos de la salvación, del Mallorca.

Luis Castro, sobre el punto logrado en el RCDE Stadium

De esta manera, Luis Castro, tras el empate ante el Espanyol, ha apuntado que "sabe a un punto. Podríamos haber ganado, estuvimos muy cerca con algunas ocasiones muy claras. Sabíamos que iba a ser muy difícil, el Espanyol es muy buen equipo. Los resultados no muestran su juego".

Además, Luis Castro ha explicado que el Levante ha "estado bien, hemos peleado, el partido ha sido muy equilibrado pero las mejores ocasiones han sido para nosotros. Nos ha faltado un poco de suerte en el remate de Carlos, en la de Etta… Quizá no es justo que el Espanyol hubiera perdido, pero si un equipo merecía la victoria somos nosotros".

Luis Castro valora el partido de Carlos Álvarez

Por otro lado, Luis Castro valoró el partido de Carlos Álvarez, que entró en el minuto 72: "Está trabajando muy bien. Está mereciendo jugar, pero cuando miras a los otros tampoco merecen salir. No es solo Carlos. Los jugadores que han entrado lo han hecho muy bien. Carlos, Etta, Arriaga, Tay en pocos minutos. Iker también ha entrado bien. Pienso que los jugadores están aportando al equipo, por eso hemos terminado por encima del adversario".

En este sentido, Luis Castro añade que Carlos Álvarez "ha provocado varias tarjetas porque ellos no tenían capacidad para frenarle por nuestra intensidad en los últimos minutos. Hay tantas cosas para mirar por detalles de hoy... pero los jugadores lo han intentado. Podíamos hacer daño por la derecha y la de Víctor también ha sido muy buena en la primera parte. El partido ha sido más peleado, con mucho balón largo para Kike".

Luis Castro, sobre la posición de Olasagasti y el plan de partido para el RCDE Stadium

Luis Castro, que confiaba en la victoria en el día de hoy, comentó sus sensaciones sobre la posición de Olasagasti: "Olasa estaba jugando en su posición natural, pero tiene libertad para algunos movimientos por los huecos que genera el adversario. Ellos cerraban por dentro y se metía en banda para generar espacio desde ahí. Su posición no es fija, es un 8 pero puede ocupar diferentes espacios en función del partido".

Sobre el plan de partido, Luis Castro reflejó que "nosotros sabíamos que si controlábamos el partido hasta el final el partido se iba a abrir por la situación del Espanyol. Hablamos de no perder la cabeza y aprovechar los últimos minutos, porque habrían más espacios. Por eso han entrado Carlos y Etta. Tuvimos la mala suerte que no entraron las ocasiones".

Luis Castro elogia el buen momento del Levante

Por último, Luis Castro habló de la situación en la clasificación de LaLiga: "Solo miro al Levante, miro que tenemos que ganar el próximo partido. En los últimos ocho partidos hemos perdido uno. Tuvimos la mala suerte hoy al final de no ganar. El nivel del equipo es muy bueno y estamos peleando todos los partidos. Tengo que continuar mirando por lo nuestro. Si hay tres que descienden y uno no es el Levante, no me preocupa".

En esta misma linea quiso terminar Luis Castro: "La mentalidad del equipo es muy buena. El equino estaba con rabia porque queríamos ganar. Vamos a pelear hasta el final. Desde que llegué a entrenar aquí, dije que podían pasar muchas cosas en el fútbol, pero yo sabía que el equipo iba a dar el 100%. Estoy contento con la actitud de mi equipo, querían más. Los aficionados merecen lo mejor de nosotros. Vamos a dar la vida por el club".