Espanyol 0-0 Levante: Empate agridulce que mueve ligeramente la clasificación de LaLiga EA Sports

Los de Manolo González, que lograon un punto en la visita de los de Luis Castro al RCDE Stadium, fallaron en las llegadas que tuvieron sobre la portería de Ryan y siguen sin conocer la victoria en 2026. Los pericos se colocan en la decimotercera plaza con 39 puntos y los granotas, penúltimos con 33

El Espanyol recibió en el día de hoy al Levante en el RCDE Stadium, en el choque correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. Por un lado, Manolo González ya pudo contar con la figura de Urko González para el centro del campo, que fue baja en el choque del pasado jueves ante el Rayo Vallecano por acumulación de tarjetas amarillas.

Por otro lado, Luis Castro decidió dejar a Carlos Álvarez en el banquillo y apostar, en su lugar, por Víctor García y Paco Cortés en las bandas. Además, Iván Romero fue baja en el Levante, ya que vio la quinta tarjeta amarilla la pasada jornada de LaLiga EA Sports.

El Espanyol dominó en las áreas pero le faltó el gol

El Levante comenzó con mejores sensaciones el encuentro ante el Espanyol en el RCDE Stadium. Los de Luis Castro, que llegaban tras ganar al Sevilla, tuvieron una ocasión de las botas de Víctor García que pudo haber sido el primero del partido, pero se toparon con un gran Dmitrovic. Además, la primera parte dejó la lesión de uno de los linieres, por lo que el cuatro árbitro se hizo con el rol el resto del encuentro entre pericos y granotas.

Sin embargo, el mejor de la primera parte fue Ryan, portero del Levante. El meta australiano se mostró muy sólido en los tres remates a puerta que hizo el Espanyol, además de los seis lanzamientos totales. Además, el arquero se hizo grande en los cuatro saques de esquina que tuvieron los de Manolo González, que les faltó el gol para irse al descanso con mejores sensaciones.

Kike García, omnipresente en los ataques pericos

Por su parte, Kike García firmó un total de cuatro remates en la primera parte, el que más de los elegidos por el Espanyol y Levante. Además, el delantero del conjunto de Manolo González dejó el registro de 0.26 de goles esperados, dada su cercanía constante a la portería de Ryan, pero sin acierto final.

De esta manera, ni Manolo González, que fue muy claro en la rueda de prensa previa, ni Luis Castro, hicieron sustituciones al comienzo de la segunda parte. Ambos técnicos se guardaban efectivos de lujo en el banquillo, como Roberto Fernández, Dolan o Jofre, por un lado, o Brugué, Etta Eyong o Carlos Álvarez, por otro lado. Sin embargo, no tardaron los dos entrenadores en poner a diferentes jugadores a calentar.

Sabor amargo en el RCDE Stadium para pericos y granotas

En este sentido, el Espanyol siguió insistiendo en la portería de Ryan pero sin acierto en los últimos metros. Pere Milla tuvo una gran ocasión de adelantar a los de Manolo González, con un gran control pero errático a la hora de definir.

Carlos Espí fue sustituido en el minuto 71 por Etta Eyong. Muy poco participativo el delantero del Levante en el RCDE Stadium, a diferencia de sus últimas actuaciones con el equipo de Luis Castro. El camerunés, por su parte, entró junto con Carlos Álvarez para intentar derribar la portería de Dmitrovic. Los centros se fueron produciendo con más frecuencia por parte de los dos equipos, buscando el gol de la victoria a la desesperada.

No obstante, Espanyol y Levante empataron a cero en la clasificación, con un punto que deja sabor agridulce a pericos y granotas. Por un lado, los de Manolo González se ponen decimoterceros con 39 puntos. Por otro lado, los de Luis Castro se mantienen en la penúltima plaza con 33, a dos de la salvación.

Los próximos partidos de Espanyol y Levante

Tras ello, Espanyol y Levante afrontarán las últimas cinco jornadas de LaLiga EA Sports. Por un lado, los de Manolo González recibirán al Real Madrid este domingo en el RCDE Stadium, visitarán al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y volverán a jugar en casa frente al Athletic Club. Por último, se verán las caras con Osasuna en El Sadar y despedirán la temporada con el choque ante la Real Sociedad.

Por otro lado, el Levante visitará al Villarreal, que ganó ayer domingo, en La Cerámica este sábado y recibirán en el Ciutat de Valencia a Osasuna. Además, los de Alessio Lisci se medirán al Celta de Vigo en Balaídos y se citarán con el Mallorca. Por último, el equipo granota dirá adiós a esta temporada en LaLiga EA Sports con el encuentro ante el Real Betis en La Cartuja.

Ficha técnica:

0 - Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko González (Pol Lozano, min.85), Edu Expósito, Terrats (Dolan, min.58); Pere Mill (Roca, min.69), Ngonge (Roberto Fernández, min.58) y Kike García (Pickel, min.85).

0 - Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Raghouber (Losada, min.60); Víctor García (Tai Abed, min.86), Pablo Martínez (Carlos Álvarez, min.72), Olasagasti, Paco Cortés (Arriaga, min.60) y Espí (Etta Eyong, min.72).

Árbitro: Busquets Ferrer (comité balear). Expulsó a Pol Lozano (min.87 y min.88). Amonestó al entrenador del Espanyol, Manolo González (90+5), y a los jugadores Pablo Martínez (min.70), Edu Expósito (min.71), Moreno (min.73), Etta Eyong (min.78).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima segunda de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 25.526 espectadores.