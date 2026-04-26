Manolo González describe la situación del Espanyol en la segunda vuelta: "Anómala, inaudita y rara"

El técnico del conjunto perico atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro contra el Levante en el RCDE Stadium, dónde habló del estado anímico de los jugadores y la presión por no haber ganado aún en este 2026

El Espanyol recibe mañana lunes al Levante en el RCDE Stadium, en el encuentro que cerrará la jornada 32 en LaLiga EA Sports. Los de Manolo González siguen atravesando una racha de resultados que les ha dejado, en estos momentos, a cuatro puntos del descenso, a la espera del desenlace del resto de partidos.

De esta manera, Manolo González, explicó en la rueda de prensa previa al partido contra el Levante, cómo se encuentra el equipo, la importancia del mismo ante su afición y la presión por su continuidad en el Espanyol dada la mala racha actual. Cabe recordar que el equipo perico no ha logrado la victoria en lo que llevamos de 2026.

Manolo González le da importancia al encuentro contra el Levante en el RCDE Stadium

En este sentido, Manolo González, que viene de sufrir la derrota del Espanyol ante el Rayo Vallecano, apuntó que el choque ante el Levante "es un partido muy importante que nos daría mucha tranquilidad, estabilidad y, sobre todo a nivel clasificatorio, un salto adelante importante. Lógicamente, no estoy contento como en la primera vuelta, pero sí fuerte y convencido de que el equipo tirará adelante esta situación y conseguirá el objetivo".

De esta manera, Manolo González recordó el 'pinchazo' del pasado jueves: "Es normal que acabaran tocados, cuando tienes un penalti, una situación muy clara en el minuto 80 sin portero y lo acabas perdiendo en el 88 en una situación evitable. Acabas fastidiado porque el final es cruel. Lo bueno es que volvemos a jugar rápido. El equipo tiene muchas ganas de jugar y ganar, para tener esa calma que nos falta".

Manolo González y el factor de jugar un partido decisivo en casa

Por otro lado, Manolo González valoró la importancia de jugar mañana en el RCDE Stadium: "La afición siempre está. De hecho, en el vestuario estamos convencidos de que la grada mañana va a empujar al equipo. Es necesaria, es importantísima y es vital para conseguir el objetivo. Toca apretar todos juntos, toca luchar y toca sacarlo adelante. Y cuando se logre el objetivo, ya tomaremos todos las decisiones que creamos pertinentes".

Además, Manolo González, que fue muy claro tras la derrota ante el Rayo Vallecano, fue preguntado por el resto de partidos que le afectan al Espanyol en la clasificación de LaLiga EA Sports: "Los resultados los miramos, igual que los mira todo el mundo, pero es que esto va de que ganes tú, no de esperar lo que hacen los demás".

Manolo González, sobre la presión por su continuidad en el banquillo del Espanyol

De esta manera, Manolo González explicó que "desde el primer día que llegué, lo que menos me preocupa soy yo. Lo que me preocupa es que el equipo gane. Siempre he puesto al club por encima de mí y de todos los demás. No me preocupa mi situación personal, ni soy una persona narcisista ni egoísta. Quiero que la gente por fin disfrute de una victoria".

Sobre lo que más le preocupa del Levante, que viene de ganar al Sevilla, apuntó que "podemos analizar muchas cosas, pero mañana necesitamos sobre todo personalidad, ubicarnos bien para atacar con sentido y especialmente para estar preparados para las pérdidas. El Levante transita bien, y debemos estar bien colocados".

Manolo González valora la segunda vuelta que está haciendo el Espanyol en LaLiga

Manolo González siguió analizando el momento del Espanyol en este momento de la temporada: "Tenemos una ventaja respecto a los rivales. Desde que estoy aquí, nos hemos acostumbrado a las situaciones límites. A jugar con una presión que tal vez otros clubes no tienen. Teníamos que subir sí o sí remontando un partido, teníamos que ganar el último partido de Liga para no bajar".

Por último, Manolo González ha hablado de la segunda vuelta que está firmando el Espanyol: "Lo que ha pasado en la segunda vuelta no lo podía prever nadie. Es una situación anómala, inaudita y rara. Cuando un equipo cae, no compite. Pero no es nuestro caso. Quitando dos partidos en que el rival ha sido muy superior, hemos competido todos los partidos y creo, honestamente, que hemos merecido al menos diez puntos más de los que tenemos. Pero se ha dado así y debemos sacarlo adelante".