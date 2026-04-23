Manolo González, muy claro tras la derrota: "Cuando no lo matas, dejas el partido abierto y eso es lo que ha pasado"

El técnico del Espanyol compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la nueva derrota de su equipo, que sigue sin poder vencer en lo que llevamos de 2026, lo que le ha hecho bajar a la duodécima posición de la tabla

El Espanyol cayó derrotado en su visita al Rayo Vallecano, en el encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports. Los de Manolo González terminaron con un nuevo 'pinchazo' tras el gol de Sergio Camello en el minuto 87. De esta manera, el técnico gallego compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar sus sensaciones tras el tropiezo.

El Espanyol se sigue metiendo en problemas, ya que no ha podido ganar en lo que llevamos de 2026. Por ello, el conjunto de Manolo González ya se coloca en la duodécima posición de la clasificación de LaLiga EA Sports con 38 puntos, empatado con el Rayo Vallecano, a tan solo cinco del descenso, que lo marca el Alavés actualmente.

Manolo González valora la mala dinámica del Espanyol

Por un lado, Manolo González habló sobre la mala situación que sigue atravesando el Espanyol: "Son muchos partidos sin ganar. La dinámica es la que es. Pero pienso que dentro del partido el desenlace no es ni justo. Su gol nos dejó tocados, por el momento y cómo ha sido. No ha pasado mucho más allá de chutes fuera del área".

Además, el técnico del Espanyol ofreció una valoración del encuentro ante el Rayo Vallecano: "La primera media hora hemos estado más o menos bien. No estuvimos bien finalizando en los últimos metros. El último cuarto de hora de la primera fue malo, no presionamos bien. En la segunda dimos un paso adelante, tuvieron más espacios, pero el partido lo teníamos de cara. Cuando no lo matas, dejas el partido abierto y eso es lo que ha pasado".

Manolo González lamenta las ocasiones perdidas

Por otro lado, Manolo González destacó su mayor preocupación de la derrota del Espanyol ante el Rayo Vallecano: "Momento de la primera parte, que hemos tenido oportunidades para jugar y no lo hicimos. Y que hay un tema de duelos individuales en los que no hemos estado bien. Son situaciones y detalles que marcan los partidos y tampoco caen de nuestro lado. Toca levantarse"

Por ello, Manolo González apuntó que está "preocupado porque no ganamos, porque con poca cosa te hacen daño y nosotros necesitamos llegar mucho para hacerles daño a ellos. Hay momentos en que los golpes en los partidos son importantes. Fallamos el penalti, tenemos luego la acción de Pere Milla y fallamos. Y después te marcan en una situación evitable. Esos son palos que los jugadores llevan encima y te hacen daño".

Manolo González explica el estado del vestuario tras la derrota

Sobre el vestuario del Espanyol, Manolo González afirmó que el equipo "está fastidiado después de perder, de tener ocasiones muy claras para decantar el partido. Ellos también las tuvieron. Pero las nuestras fueron muy claras para ganar. En ese aspecto estamos tocados". Cabe recordar que el golpe anímico es más grande aún sabiendo que el club perico no ha podido ganar en este año 2026 aún.

Además, Manolo González, que fue contundente en la rueda de prensa previa, habló de las diferencias con la primera vuelta: "Hay muchas situaciones. Pienso que a nivel de duelos éramos mucho mejores en la primera vuelta. A estas alturas condiciona que llevas mucho sin ganar. Hemos tenido partidos en que el equipo ha competido bien y a buen nivel. Lo que nos fastidia es que pensamos que tenemos que hacer mucho para ganar un partido".

Manolo González habla de la 'final' contra el Levante

Manolo González afirmó con claridad que se siente con fuerzas de seguir en el cargo pese a la mala dinámica que atraviesa en el Espanyol: "Y tanto que sí, me veo con fuerzas. Sin ningún tipo de dudas. Estoy fuerte. Se ha de trabajar, el lunes debemos apretar los dientes como animales, pero estoy convencido de que lo lograremos".

Por último, Manolo González habló del importante encuentro de este lunes ante el Levante en el RCDE Stadium, un partido que puede ser decisivo de cara a la recta final de la temporada: "Se puede llamar final, pero es un partido muy importante. Todos lo son, sobre todo en casa. El del Sevilla también. Ya no hay partidos en los que no nos juguemos nada".