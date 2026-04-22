Manolo González, contundente: "Si jugáramos una semifinal de Champions quizás haríamos lo mismo"

El técnico del Espanyol compareció en la previa del partido ante el Rayo Vallecano, en la que habló sobre la importancia del encuentro, la ausencia de Urko González y la alarma si no se consigue el triunfo frente a los de Iñigo Pérez

El Espanyol visitará en el día de mañana al Rayo Vallecano, en el encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports. Los de Manolo González se verán las caras con los de Iñigo Pérez tras la derrota ante el Barcelona en el Camp Nou. Por ello, el técnico ha comparecido en rueda de prensa, en la previa del partido.

De esta manera, Manolo González ha querido destacar la importancia del choque en Vallecas, al que llegan duodécimos en la tabla de LaLiga EA Sports con 38 puntos. Además, el técnico del Espanyol ha hablado de las opciones en el centro de la defensa, la lucha por la salvación y la ausencia de Urko González, entre otros temas.

Manolo González apunta la opción de jugar en Vallecas con dos delanteros

En este sentido, Manolo González ha valorado el encuentro ante el Rayo Vallecano: "Todos los partidos son importantes, pero toca pensar en el Rayo. Es un encuentro que te marca mucho porque ganando estás salvado y puedes luchar por otras cosas. Marcará la tendencia, pero es un partido complicado. Iremos a competir y buscar el partido desde el minuto uno".

La opción de jugar con dos delanteros también ha sido valorada por Manolo González: "Son las dos referencias. Si las dos entran de inicio pierdes potencial en la segunda parte. Está decidido el once si no pasa nada extraño. Cabrera notó una molestia y esperamos que pueda estar para jugar. Valoraremos hoy todo bien", reflejó el técnico de un Espanyol que ha puesto sus ojos en Jesús Vázquez.

Manolo González, sobre el acompañante de Cabrera ante el Rayo Vallecano

Manolo González valoró el posible acompañante de Cabrera: "Decidiremos a quien acompañe a Cabrera mirando un poco las condiciones del rival, por el delantero. Riedel será un central que el club hará una buena venta en un año o dos. Tiene un potencial importante, pero está pagando peajes por ser joven, como ya ha sucedido".

Sobre la oportunidad de conseguir la salvación, Manolo González explicó que "les veo con ganas de ganar. El equipo es honesto, se toma muy en serio su trabajo, siente el escudo y son responsables. Tras la primera vuelta el equipo está cabreado, con ganas de ganar. Eso nos ha de ayudar, pero hay que saber jugar el partido. Será un partido largo. Más que salvarnos lo que queremos es ganar cuanto antes".

Manolo González lamenta la ausencia de Urko González y apunta la clave de su sustituto

Manolo González apuntó la clave del sustituto de Urko González en Vallecas: "Intentaremos reestructurar el equipo para que tenga amenaza contra el Rayo y esté bien puesto. No es cuestión de poner a otro mediocentro defensivo. Es más importante un jugador inteligente, con buen balón, como podía ser Toni Kroos que solo perdía dos balones por partido. Intentaremos defender y atacar bien al rival".

Manolo González, que rajó tras la derrota ante el Barcelona, fue muy contundente al hablar de los equipo que no se juegan nada: "Al final cada uno mira por sí mismo. Si jugáramos una semifinal de Champions quizás haríamos lo mismo. Hay que contar con uno mismo. Hay que llegar salvado a los dos últimos partidos. Dependemos de nosotros. Eso es lo más importante".

Manolo González confía en la salvación en Primera División

Por otro lado, Manolo González recordó el 0-4 de la temporada pasada: "El equipo hizo un partido excepcional el año pasado. Pero es que no tiene nada que ver. Hay que competirlo al máximo porque el Rayo te lo va a exigir. Hacen muchas cosas bien. Ojalá se pudiera repetir un resultado así, pero no te marca para nada"

Sobre la situación del Espanyol en LaLiga, Manolo González ha explicado que son "conscientes de que la situación no es la de hace 10 partidos, pero estamos confiados en que nos salvaremos lo antes posible. Ni ganando mañana seremos el Brasil del 70 ni perdiendo la peña de la bufanda. No nos marca un partido".

Por último, Manolo González dejó clara la clave para defender a un equipo como el de Iñigo Pérez, que podría fichar por el Villarreal a final de temporada: "Estando muy concentrado con las pérdidas. Transicionan muy bien y muy rápido, son fuertes en la presión. Hay que saber organizarse rápido, intentar que no puedan correr. El Rayo es muy reconocible en función de dónde se colocan para defender. Trabajan de forma grupal, no con jugadores descolgados".