El Deportivo confirma cinco bajas tras el ascenso a Primera división

El conjunto de Riazor se ha despedido de Escudero, Cristian Herrera, Stoichkov, Mulattieri y Gragera, ya que no seguirán en el nuevo proyecto de regreso a LaLiga, tras una histórica camapaña en Segunda división

El Deportivo de La Coruña ya ha empezado a preparar su regreso a Primera división. Después de firmar una temporada histórica y certificar el ascenso, el club blanquiazul ha anunciado las primeras cinco bajas de cara al próximo curso.

Sergio Escudero, Cristian Herrera, Stoichkov, Samuele Mulattieri y José Gragera no continuarán en Riazor. El Deportivo les ha agradecido públicamente su compromiso en una campaña “inolvidable” que devolvió al club coruñés a la élite del fútbol español.

Cinco salidas para abrir la reconstrucción del Deportivo

El ascenso ha adelantado el trabajo de planificación en A Coruña. El Deportivo ya sabe que la plantilla que compitió en Segunda necesita ajustes importantes para afrontar el salto a Primera, y la primera decisión ha sido cerrar la etapa de cinco futbolistas.

El comunicado del club fue especialmente cuidadoso con todos ellos. La entidad recordó que su paso por el Dépor quedará ligado “para siempre” a una temporada que culminó con el regreso a la máxima categoría.

No se trata solo de una cuestión deportiva. Escudero, Cristian Herrera, Stoichkov, Mulattieri y Gragera formaron parte del grupo que devolvió la ilusión a Riazor, pero el nuevo escenario exige otro tipo de planificación. El Deportivo necesita reforzar líneas, elevar el nivel competitivo y liberar espacio en una plantilla que tendrá que adaptarse a la exigencia de LaLiga.

Gragera y Mulattieri regresan tras sus cesiones

Dos de las salidas responden a situaciones de cesión. José Gragera regresará al Espanyol, ya que no se cumplieron los requisitos para ejecutar su opción de compra. El centrocampista fue perdiendo protagonismo en el tramo final de la temporada y no seguirá en el proyecto blanquiazul.

También termina la etapa de Samuele Mulattieri, que volverá al Sassuolo. El delantero italiano tuvo momentos de protagonismo, especialmente en el inicio del curso, y terminó con cuatro goles, pero su continuidad no entra en los planes del Deportivo para Primera.

Son dos bajas que obligarán al club a reforzar tanto el centro del campo como la delantera. El salto de categoría aumenta la exigencia física, técnica y económica, y el Dépor deberá acertar con las piezas que lleguen.

Stoichkov, Escudero y Cristian Herrera cierran su etapa en Riazor

La salida de Stoichkov tiene un componente emocional. El atacante fue uno de los jugadores queridos por el vestuario y aportó goles importantes durante la temporada, entre ellos uno especialmente recordado ante el Cádiz, acabando con cinco tantos en su etapa deportivista.

Sergio Escudero también dice adiós. El veterano lateral izquierdo aportó experiencia, liderazgo y recorrido, aunque su etapa estuvo marcada por problemas físicos que limitaron su continuidad. En un Deportivo que deberá competir en Primera, el club busca otro tipo de perfil para esa posición.

El caso de Cristian Herrera era esperado. El atacante tuvo poco protagonismo durante su estancia en el Deportivo y su salida ya estaba encaminada. Su adiós permite al club liberar una ficha en una zona donde se esperan movimientos.

El Deportivo quiere mantener su núcleo y elevar el nivel

Las cinco bajas no deben interpretarse como una ruptura con el grupo del ascenso, sino como el inicio de una adaptación obligatoria. El Deportivo quiere sostener la base que le llevó a Primera, pero necesita rodearla de futbolistas preparados para competir desde el primer día.

El club no quiere desprenderse de sus grandes referentes. En la planificación aparece la idea de proteger a piezas como Yeremay Hernández, David Mella o Mario Soriano, mientras se estudian operaciones que puedan mejorar la plantilla sin perder identidad. AS también ha apuntado que el club valora el futuro de Zakaria Eddahchouri, autor de 12 goles y con mercado tras su buen rendimiento como revulsivo.

La clave estará en equilibrar memoria y exigencia. El ascenso fue histórico, pero la permanencia en Primera exigirá una plantilla más profunda, más física y con más recursos.

Primer paso de un verano largo en A Coruña

El Deportivo ya ha abierto oficialmente su operación salida. Cinco futbolistas se marchan después de contribuir a una temporada que quedará en la memoria del deportivismo, pero el club mira ahora al siguiente reto: competir en Primera división.

La dirección deportiva tendrá que moverse con precisión. El margen de error se reduce en la élite y el regreso a LaLiga no puede afrontarse solo con la inercia emocional del ascenso. Riazor vuelve a Primera, y el Deportivo ya ha empezado a construir el equipo que deberá defender ese regreso.