El Deportivo denuncia destrozos en Riazor tras el ascenso a LaLiga: 752 asientos arrancados y zonas quemadas por bengalas

El club gallego condena los actos vandálicos de una minoría tras la invasión de campo y advierte de posibles sanciones económicas y cierres parciales, después de una invasión de campo producida tras el ascenso del equipo en LaLiga Hypermotion

El ascenso del Deportivo de La Coruña a Primera división dejó una imagen histórica en Riazor, pero también una consecuencia amarga. El club gallego ha denunciado importantes daños materiales en el estadio tras la celebración masiva posterior al partido, con 752 asientos arrancados, desperfectos en el entorno del museo y varias zonas del césped quemadas por bengalas.

La entidad quiso agradecer el comportamiento de la inmensa mayoría de deportivistas, pero también condenó con dureza los actos vandálicos de una minoría que, según el propio club, puso en riesgo la seguridad de miles de personas, incluidas familias y menores presentes en el estadio.

El Deportivo agradece a su afición, pero condena los actos vandálicos

El comunicado del Deportivo arranca con un reconocimiento a la afición. El club subraya que decenas de miles de seguidores participaron en una jornada histórica para la entidad y que el apoyo de la afición fue determinante en el regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Sin embargo, la celebración quedó manchada por una minoría. El Deportivo considera necesario separar el comportamiento ejemplar de la mayoría de los actos irresponsables que se registraron tras el pitido final.

“Precisamente por respeto a esa inmensa mayoría de deportivistas que celebró el éxito de forma ejemplar, el Club considera necesario manifestar con absoluta claridad su más firme condena a los actos vandálicos y comportamientos irresponsables registrados tras la finalización del encuentro”, sentencia el comunicado oficial.

752 asientos arrancados y daños en el césped de Riazor

Las primeras evaluaciones realizadas por el club reflejan daños importantes en diferentes zonas de Riazor. El dato más llamativo es el de los 752 asientos arrancados, una cifra que el Deportivo califica como muy superior a la media habitual.

Según la entidad, durante una temporada completa suelen dañarse alrededor de 50 asientos, lo que da una dimensión del impacto provocado tras la invasión del terreno de juego y los festejos posteriores.

Además, el club ha detectado desperfectos en distintos elementos patrimoniales del recinto, daños en el entorno del museo y afectaciones en el terreno de juego. Entre ellas, arrancamientos del césped y alrededor de quince zonas quemadas por el uso de bengalas.

El perjuicio económico todavía se está cuantificando, pero el Deportivo ya trabaja en reparaciones urgentes para devolver el estadio a condiciones adecuadas.

El Deportivo se expone a sanciones y un posible cierre parcial

El club también reconoce otra consecuencia preocupante: los incidentes pueden derivar en procedimientos sancionadores. El Deportivo se expone a posibles multas económicas y a medidas que podrían afectar incluso al cierre parcial del estadio.

Ese riesgo multiplica el impacto de los actos vandálicos. No se trata únicamente de reparar asientos o césped, sino de evitar que la entidad pague deportivamente o económicamente por el comportamiento de una minoría.

El Deportivo ya ha anunciado que colaborará con las autoridades competentes y con los organismos responsables de seguridad para identificar a los autores de los daños. Paralelamente, estudia medidas disciplinarias, económicas y administrativas contra los responsables.

Un ascenso histórico que no debe quedar marcado por una minoría

El regreso del Deportivo a Primera división es uno de los grandes momentos recientes del club. La afición deportivista ha acompañado al equipo en los años más duros y convirtió Riazor en un escenario de celebración masiva tras culminar el ascenso.

Pero precisamente por la dimensión del logro, el club quiere evitar que el recuerdo quede contaminado por los actos de unos pocos. Riazor, recuerda la entidad, es “la casa de todos los deportivistas” y un patrimonio común construido durante generaciones.

El mensaje final del Deportivo apela a una idea sencilla: celebrar y respetar no son conceptos incompatibles. El ascenso se puede vivir con pasión, emoción y orgullo sin destruir el estadio ni poner en peligro a otros aficionados.