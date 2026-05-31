Así queda la jornada 42 en LaLiga Hypermotion: Racing campeón, playoff cerrado y Mirandés desciende

UD Almería, Málaga CF, UD Las Palmas y CD Castellón jugarán la promoción de ascenso a Primera división, mientras el CD Leganés salva la categoría en la última jornada de Segunda división

La jornada 42 de LaLiga Hypermotion puso punto final a una fase regular cargada de emoción. El Racing de Santander cerró el curso como campeón, el Deportivo de La Coruña celebró el ascenso en Riazor pese a perder y el 'playoff' quedó definido con UD Almería, Málaga CF, UD Las Palmas y CD Castellón.

En la zona baja, el drama se resolvió por la noche. El CD Leganés ganó al CD Mirandés y aseguró su permanencia, condenando al conjunto jabato a Primera Federación. La SD Huesca, que empató ante el Córdoba CF, ya llegaba descendida.

Deportivo 1-2 Las Palmas: Riazor celebra el ascenso pese al tropiezo

El Deportivo de La Coruña cerró la temporada con derrota ante Las Palmas, pero Riazor vivió igualmente una tarde de fiesta. El equipo gallego ya tenía asegurado el ascenso a Primera y la derrota no empañó la celebración de una afición que llevaba años esperando el regreso a la élite.

Las Palmas aprovechó mejor el inicio del partido y consiguió una victoria decisiva para sellar su presencia en el 'playoff'. El conjunto canario hizo los deberes en uno de los escenarios más difíciles de la categoría y acabó quinto.

Racing 4-1 Cádiz: el campeón se corona con goleada en El Sardinero

El Racing de Santander no dejó dudas y se proclamó campeón de Segunda división con una goleada ante el Cádiz . El equipo cántabro necesitaba puntuar para asegurar el título, pero fue mucho más allá y cerró el curso con autoridad.

El Sardinero vivió una tarde redonda. Ascenso, campeonato y una última exhibición ofensiva para despedir una temporada histórica. El Cádiz, ya salvado y sin objetivos clasificatorios, no pudo frenar a un Racing que confirmó su condición de mejor equipo de la fase regular.

Real Zaragoza 0-2 Málaga: el equipo blanquiazul se mete en el playoff con fuerza

El Málaga cumplió en el Ibercaja ante el Real Zaragoza y aseguró su presencia en el 'playoff' de ascenso. El equipo andaluz necesitaba un resultado positivo para evitar sustos y respondió con una victoria solvente.

El triunfo permite al Málaga acabar cuarto y tener ventaja de campo en la semifinal ante Las Palmas. La Rosaleda decidirá una eliminatoria que promete un ambiente espectacular.

Para el Zaragoza, ya descendido, la derrota fue otro golpe en el cierre de una temporada negra que acaba con el equipo camino de Primera Federación.

Burgos 1-0 Andorra: victoria amarga en El Plantío

El Burgos ganó al Andorra, pero no le alcanzó para entrar en el 'playoff'. El conjunto castellano hizo lo que tenía que hacer: vencer en El Plantío y esperar tropiezos. Sin embargo, los triunfos de Las Palmas, Málaga, Castellón y Almería le dejaron fuera.

La victoria confirma una temporada competitiva, pero el desenlace deja frustración. El Burgos terminó igualado en la pelea hasta el final, aunque sin premio. El Andorra, sin objetivos decisivos en esta última jornada, cerró el curso con derrota.

Castellón 2-1 Eibar: Castalia mete al equipo albinegro en el playoff

El Castellón ganó el duelo directo ante el Eibar y aseguró la sexta plaza. Era uno de los partidos más calientes de la tarde y el equipo albinegro respondió ante su afición.

El Eibar necesitaba ganar y esperar otros resultados para tener opciones, pero la derrota en Castalia lo dejó definitivamente fuera. Para el Castellón, en cambio, el triunfo tuvo valor doble: eliminó a un rival directo y confirmó su billete para la promoción.

Almería 1-0 Valladolid: el tercer clasificado defiende su posición

El Almería cerró la fase regular con una victoria por la mínima ante el Real Valladolid y aseguró la tercera plaza. El conjunto andaluz llegaba dependiendo de sí mismo y no falló.

El triunfo le permite afrontar el 'playoff' desde la mejor posición posible entre los aspirantes. Tendrá ventaja de campo tanto en semifinales como en una hipotética final, siempre que llegue a ella.

Leganés 1-0 Mirandés: salvación pepinera y descenso jabato

El partido más dramático de la noche se jugó en Butarque. El Leganés venció por 1-0 al Mirandés y certificó su permanencia en LaLiga Hypermotion.

El Mirandés necesitaba ganar para salvarse, pero no logró el resultado y acabó descendiendo a Primera Federación. El golpe es durísimo para un club acostumbrado a resistir en la categoría con presupuestos ajustados y plantillas muy renovadas cada temporada.

Córdoba 1-1 Huesca: empate sin premio en El Arcángel

El Córdoba y la Huesca empataron en El Arcángel en un partido con poco efecto clasificatorio definitivo. El conjunto oscense ya llegaba descendido y el resultado no cambió su destino.

Para el Córdoba, el empate sirvió para despedir la temporada ante su afición sin una victoria, pero con la permanencia asegurada. Para el Huesca, fue el cierre de una campaña amarga que termina con descenso a Primera Federación.