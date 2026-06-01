El Real Valladolid puede cambiar de dueño: un grupo de empresarios locales quiere comprar el club

Un grupo empresarial vallisoletano estudia acercarse a Ignite Sports Spain y Ben Oldman preocupado por la situación económica, deportiva e institucional del club blanquivioleta, depués de una temporada al borde del precipicio en LaLiga Hypermotion

El Real Valladolid puede vivir un nuevo movimiento accionarial apenas un año después del cambio de propiedad que puso fin a la etapa de Ronaldo Nazário. Según desvela la Cadena SER, un grupo de empresarios de Valladolid se ha unido para intentar comprar el club blanquivioleta.

La iniciativa nace por la preocupación que existe en el entorno local ante la situación económica de la entidad y la mala gestión deportiva de la temporada. El equipo terminó con 46 puntos, solo dos puestos por encima del descenso, una cifra que en muchos cursos anteriores habría supuesto caer a Primera Federación.

Un grupo local quiere recuperar peso en el Real Valladolid

La posible ofensiva empresarial tiene un fuerte componente local. No se trata solo de una operación financiera, sino de un intento de devolver el control del Real Valladolid a manos vinculadas a la ciudad.

El grupo estaría formado por empresarios vallisoletanos con solvencia y experiencia en distintos sectores. Su intención, según la información adelantada, sería explorar una posible compra o un acercamiento con los actuales propietarios en los próximos días.

El movimiento llega en un momento de enorme desgaste social. La afición ha visto cómo el club ha pasado de prometer estabilidad y crecimiento a cerrar la temporada con una salvación agónica en Segunda división, tras firmar solo 46 puntos. El descenso no llegó, pero la sensación general ha sido de fracaso.

Ignite Sports Spain controla la mayoría tras la salida de Ronaldo

El actual mapa accionarial explica la dificultad de cualquier operación. Ignite Sports Spain posee el 54,36% de las acciones del Real Valladolid y controla la mayoría del club. El grupo está liderado por Gabriel Solares y Enrique Uruñuela, que asumieron el mando tras la compra realizada a Ronaldo Nazário.

Ignite está participado por inversores de origen mexicano y norteamericano, hasta un total de catorce perfiles, según las informaciones conocidas. Su llegada se presentó como un cambio de etapa, con el objetivo de estabilizar la entidad y devolverla a Primera división.

El segundo gran accionista es el grupo israelí Ben Oldman, que posee el 33,26% de los títulos del club. El resto queda en manos de accionistas minoritarios.

Los 46 puntos del Real Valladolid en LaLiga Hypermotion encienden las alarmas

El plano deportivo tampoco ayuda. El Real Valladolid acabó la temporada con 46 puntos, dos puestos por encima del descenso y muy lejos de cualquier aspiración razonable para un club de su dimensión.

El equipo estuvo más cerca de mirar hacia abajo que de construir un proyecto competitivo. La salvación se logró, pero el rendimiento dejó una imagen muy pobre. Para una entidad con historia en Primera división, masa social importante y estadio de peso, la temporada ha sido un golpe reputacional.

Los próximos días pueden ser clave en el futuro del club

La información apunta a que los próximos días pueden ser importantes para saber si se produce un primer acercamiento entre este grupo empresarial y los actuales propietarios.

Por ahora, no hay operación cerrada ni oferta pública formal. Lo que existe es una voluntad de explorar la compra y una inquietud creciente en Valladolid por la situación de la entidad.

La clave estará en la postura de Ignite Sports Spain y Ben Oldman. Si los actuales accionistas se muestran abiertos a escuchar, podría abrirse un escenario nuevo. Si no, el movimiento quedaría como una muestra más del descontento local con la gestión actual.

El Real Valladolid vuelve a mirar a los despachos

El Real Valladolid necesita tomar decisiones deportivas inmediatas, pero el foco vuelve a estar también en los despachos. La planificación de la próxima temporada, el límite salarial y la relación con la afición dependerán del rumbo institucional.

La posible aparición de un grupo local interesado en comprar añade presión a la propiedad actual. Ignite llegó hace un año con promesas de estabilidad. Ahora debe responder a una temporada muy pobre, una economía delicada y un entorno social cada vez más inquieto.

El club sigue siendo un activo importante, con historia, afición y potencial. Pero también atraviesa un momento frágil. Los empresarios vallisoletanos que estudian la compra lo hacen desde esa preocupación: evitar que el Real Valladolid siga perdiendo terreno deportivo, económico e identitario.