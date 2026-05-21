Pedro León se retira en el Real Murcia: el adiós del futbolista que empezó y acabó en casa

El centrocampista de Mula cuelga las botas a los 39 años tras casi 600 partidos, una carrera entre Primera, Segunda y Primera Federación y una despedida cargada de emoción en el Enrique Roca ante el CD Eldense

Pedro León ha decidido poner punto final a su carrera como futbolista. A los 39 años, el centrocampista de Mula se despedirá este domingo ante el CD Eldense con la camiseta del Real Murcia, el club en el que empezó, el club al que volvió y el club con el que cierra una trayectoria de más de dos décadas.

El futbolista anunció su retirada en un acto emotivo sobre el césped del Enrique Roca, acompañado por compañeros, técnicos, dirigentes, familiares y personas importantes en su carrera. No logró el ascenso a Segunda división con el Murcia, el gran sueño de su regreso, pero aseguró que se marcha “en paz”.

Pedro León cuelga las botas tras 22 temporadas

El fútbol profesional pierde a uno de esos jugadores reconocibles por su golpeo, su talento y una carrera larga, llena de etapas distintas. Pedro León debutó con el Real Murcia en 2005 y, después de pasar por varios clubes de máximo nivel, regresó en 2022 para intentar devolver al conjunto grana al fútbol profesional.

El centrocampista se marcha con casi 600 partidos entre Primera división, Segunda y Primera RFEF. Su trayectoria le llevó por equipos como Levante, Real Valladolid, Getafe, Real Madrid, Eibar y Fuenlabrada, antes de volver al club de su vida.

En el Real Murcia disputó siete temporadas y alcanzó los 190 partidos como grana, una cifra que explica su vínculo con una entidad a la que siempre sintió como propia.

El Real Murcia despide a uno de sus grandes referentes

La despedida tuvo un fuerte componente emocional. El club reunió a compañeros, miembros del cuerpo técnico, dirigentes y autoridades locales y regionales para arropar a un futbolista que ha sido mucho más que un jugador en el Murcia.

Pedro León habló del fútbol como su “refugio”, su “ilusión” y su forma de entender la vida. También dejó una frase que resume la dimensión de la despedida: “Hoy cuelgo las botas, pero jamás dejaré de sentirte, porque el fútbol no se va de quien lo ama”.

El muleño reconoció que durante la temporada empezó a sentir que había llegado el momento. Escuchó durante años a excompañeros decir que el fútbol acaba avisando, y esta vez la señal fue clara: “Voy a cumplir 40 años en seis meses y me he dado cuenta de que tengo que dar un paso al lado”.

Una carrera marcada por mucho más que Mourinho

La figura de Pedro León ha quedado demasiadas veces reducida a su etapa en el Real Madrid y al choque público con José Mourinho. Pero su carrera no puede explicarse solo desde aquel episodio.

Antes y después de Madrid, Pedro León construyó una trayectoria notable. Fue importante en el Getafe, dejó huella en el Eibar, compitió en Primera durante muchos años y mantuvo una longevidad poco habitual en el fútbol español.

También llegó a disputar la Champions League con el Real Madrid, una experiencia que forma parte de una carrera en la que convivieron talento, exigencia, lesiones, cambios de contexto y una fuerte personalidad competitiva.

Reducirlo a una polémica sería injusto. Pedro León fue un futbolista de golpeo limpio, lectura ofensiva y capacidad para decidir partidos desde la derecha, desde la mediapunta o desde el balón parado.

El dolor por su hermano León y el orgullo del camino recorrido

Durante su despedida, Pedro León también recordó uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su hermano León Sánchez. El futbolista confesó que aquel golpe le dejó sin fuerzas y marcó profundamente su camino personal y profesional: “Fue el dolor más grande de mi vida”.

En el lado luminoso, eligió un recuerdo muy concreto: el ascenso a Primera división con el Real Murcia. Para alguien que siempre vivió el club desde dentro, aquel momento sigue ocupando un lugar especial.

El futbolista aseguró que se marcha orgulloso de lo vivido y de las decisiones tomadas, incluso de aquellas que pudieron ser discutidas desde fuera: “Creo que he acertado más de lo que me he equivocado, por eso he hecho una carrera tan larga”.

Pedro León podría seguir ligado al Real Murcia

La retirada puede no ser el final de su relación con el Real Murcia. En las últimas semanas ha ganado fuerza la posibilidad de que Pedro León asuma la presidencia del club la próxima temporada, una propuesta planteada por Felipe Moreno, propietario de la entidad.

El futbolista no quiso confirmarlo, pero tampoco cerró la puerta. Se limitó a explicar que pidió terminar primero la temporada antes de hablar de su futuro: “Estoy disponible para lo que necesite el Real Murcia”.

La frase deja claro que su vínculo con el club no termina con su último partido. Pedro León deja el césped, pero podría seguir formando parte del proyecto grana desde otro lugar.

Un último partido ante el Eldense y un adiós con identidad grana

El domingo, ante el Eldense, Pedro León vivirá su último partido como futbolista profesional. Será el cierre perfecto en términos emocionales: en casa, con la camiseta del Real Murcia y ante una afición que le ha visto crecer, marcharse, volver y despedirse.

No habrá ascenso como broche final, pero sí una despedida coherente con su historia. Pedro León empezó en Murcia y acaba en Murcia. Se va sin esconder la pena por no haber conseguido devolver al club a Segunda, pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final.

El fútbol le habló esta temporada y él decidió escuchar. Cuelga las botas un jugador de largo recorrido, de talento reconocible y de identidad grana. Pedro León se va del campo, pero no del Real Murcia ni del fútbol que siempre le acompañó.