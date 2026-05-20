Castellón, Burgos y Eibar: protagonistas de una nueva lucha en LaLiga Hypermotion por el play off de ascenso a Primera

Los pupilos de Pablo Hernández, Ramis y Beñat San José tienen diferentes situaciones y posibilidades para optar a la cuarta plaza del play off de ascenso a LaLiga EA Sporta. Armeros y albinegros son los que peor lo tienen porque no dependen de sí mismos

LaLiga Hypermotion vivirá este próximo fin de semana su jornada 41, la penúltima de la Liga regular de Segunda división y donde se podrían confirmar un nuevo ascenso a Primera con el Deportivo de La Coruña, la permanencia del Cádiz y los descensos de Huesca, Mirandés, Cultural Leonesa y Real Zaragoza. En la zona alta, además del ascenso ya confirmado del Racing de Santander y el posible del Deportivo de la Coruña si Almería, Málaga o Las Palmas no lo remedían, Castellón, Burgos y Eibar lucharán por la cuarta plaza de play off de ascenso.

Castellón, Burgos y Eibar luchan por una plaza en el play off de ascenso a Primera

El Castellón ha perdido en las últimas tres jornadas la distancia que tenía con la séptima plaza. Los dos puntos de nueve posibles ha llevado a los de Pablo Hernández afrontar las dos últimas fechas de LaLiga Hypermotion igualado a puntos con el Burgos de Ramis. Los burgaleses le han recortado al Castellón tres puntos y además han logrado superar en la séptima plaza a un Eibar que se dejó tres puntos vitales el pasado fin de semana ante la Cultural Leonesa.

Partidos del Castellón en LaLiga Hypermotion

Huesca - Castellón

Castellón - Eibar

El Castellón depende de sí mismo para terminar la Liga regular en puestos de play off de ascenso a Primera ya que ganando el próximo fin de semana al Huesca en el Alcoraz y empatando ante el propio Eibar en la última jornada lo tendría prácticamente garantizado. El Castellón se asegurar��a una plaza en el play off de ascenso a Primera si vence ambos partidos.

El Burgos dependerá de los resultados del Castellón

El Burgos de Ramis, a pesar de estar igualado a 66 puntos con el Castellón, no dependerá de sí mismo para meterse en el play off de ascenso. Los albinegros, que al igual que le pasa a los orellus, se convertirán en jueces del descenso la próxima jornada al medirse a la Cultural Leonesa, tendrán que ganar en el Reino de León y en El Plantío al Andorra.

Partidos del Burgos en LaLiga Hypermotion

Cultural Leonesa - Burgos

Burgos - Andorra

Al Burgos le valen todas las combinaciones que les den más puntos que el Castellón ya que en caso de empate, los de Pablo Hernández estarían por delante. Existe la posibilidad de que ni Málaga ni Las Palmas sumasen puntos en las dos últimas jornadas, por lo que un pleno de puntos de Castellón y Burgos dejaría a ambos equipos en puestos de play off.

El Eibar, el que peor lo tiene para el play off de ascenso a Primera

Es el Eibar el equipo de los tres en discordia que más complicado lo tiene para terminar entre los seis primeros de LaLiga Hypermotion. El Eibar cerrará la temporada ante el Castellón y este próximo fin de semana se medirá al Córdoba de Iván Ania. El Eibar tiene que ganar los dos encuentros que le quedan y esperar que Castellón y Burgos fallen al menos uno.

Partidos del Eibar en LaLiga Hypermotion

Eibar - Córdoba

Castellón - Eibar

En el caso de los orelluts, si el Eibar les gana en la última jornada, esa condición se habría cumplido. El Eibar tendría muy complicado acogerse a una debacle final de Málaga y Las Palmas ya que antes se tendría que cumplir la condición citada anteriormente con Burgos y Castellón.